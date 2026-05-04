Lisa Gadenstätter in „Dok 1“ auf Spurensuche nach der „Wahrheit über das Lügen“

Wien (OTS) -

Die Lüge ist so alt wie die Menschheit selbst. Studien zufolge lügt jeder Mensch durchschnittlich ein- bis zweimal täglich. Meist handelt es sich dabei um harmlose Notlügen wie geschönte Gewichtsangaben, das etwas Jünger-Geben, als man ist, oder kleine Übertreibungen im Alltag. Doch wo hört die harmlose Ausrede auf und wo beginnt die gefährliche Täuschung? In der aktuellen „Dok1“-Ausgabe „Die Wahrheit über das Lügen“ begibt sich Lisa Gadenstätter am Mittwoch, dem 6. Mai 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON auf Spurensuche und stellt sich einem Lügendetektortest. Dabei muss sie unangenehme Fragen beantworten – eine Konfrontation mit der eigenen Wahrheit.

Die Sendung beleuchtet nicht nur die persönliche Ebene, sondern wirft auch ein kritisches Licht auf die gesellschaftlichen Dimensionen des Lügens. Eine Betroffene berichtet aus erster Hand von ihrer Beziehung zu einem notorischen Lügner und erklärt, warum sie ihm alles geglaubt hat. Ihr Fall zeigt, wie gefährlich manipulative Täuschung werden kann, und offenbart die psychologischen Mechanismen, die dabei wirken. Doch was passiert, wenn mächtige Menschen – etwa in der Politik – diese Techniken anwenden? Oder wenn die Justiz selbst zum Schauplatz von Täuschung wird? In Zeiten digitaler Vernetzung stellt sich die Frage, wie gut wir wirklich darin sind, Lügen und Fake News zu enttarnen. Die Sendung untersucht Social-Media-Plattformen und wirft ein kritisches Licht darauf, ob und wann wir künstlicher Intelligenz vertrauen können. Was passiert, wenn eine Gesellschaft damit rechnet, belogen zu werden, und die Wahrheit immer schwerer zu greifen ist?

Lisa Gadenstätter hat für „Dok 1“ auch einen Nachfahren des Lügenbarons Münchhausen besucht. Er enthüllt, wie man eine Legende pflegt – und erklärt, warum gerade das Hinterfragen von Geschichten so wichtig ist.