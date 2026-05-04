SFU MED macht Forschung sichtbar: 1. Science Conference zeigt die wissenschaftliche Stärke der Fakultät

Wien (OTS) -

Mehr als 150 Teilnehmende diskutierten in der Klinik Floridsdorf aktuelle Forschungsprojekte, klinische Innovationen und neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Universität, Partnerkliniken und Forschungseinrichtungen. Ein besonderer Höhepunkt war die Verleihung der Honorarprofessur an den international renommierten Pneumologen Prof. Dr. Emiel F. M. Wouters.

Mit der 1. Science Conference der Fakultät für Medizin der Sigmund Freud Privatuniversität hat die SFU MED erstmals in dieser Breite gezeigt, wofür sie steht: lehren. forschen. versorgen. Am 24. April 2026 kamen im Konferenzzentrum der Klinik Floridsdorf mehr als 150 Teilnehmende zusammen, vor allem Ärztinnen und Ärzte, Forschende, Lehrende sowie Vertreterinnen und Vertreter von Partnerinstitutionen. Im Mittelpunkt standen aktuelle Forschungsergebnisse, innovative klinische Projekte und der Austausch zwischen universitärer Wissenschaft und medizinischer Versorgung.

„Mit der 1. Science Conference ist es uns gelungen, die Forschungsleistungen unserer Fakultät gemeinsam mit unseren Partnerkliniken sichtbar zu machen und einem breiten, hochkarätigen Publikum zu präsentieren“, betonte Univ.-Prof.in Dr.in Manuela Födinger, Dekanin der SFU MED. Die Konferenz machte deutlich, wie eng Forschung, Lehre und Patientinnen- und Patientenversorgung an der SFU MED miteinander verbunden sind, und wie stark die Fakultät durch ihre klinischen Kooperationen in der medizinischen Praxis verankert ist.

Forschung als gelebter Auftrag der SFU MED

Die 1. Science Conference war mehr als eine klassische wissenschaftliche Tagung. Sie war ein Schaufenster der Forschungsleistung der SFU MED und ihrer Partnerkliniken. In einem dichten Vortragsprogramm wurden ausgewählte Publikationen und Projekte der vergangenen Jahre vorgestellt, von Rare Diseases über Onkologie, Infektiologie, Dermatologie, Kardiologie, Pneumologie, Nephrologie und Neurologie bis hin zu translationaler Chirurgie und Versorgungsforschung. Das Programm der Konferenz zeigte damit eindrucksvoll die fachliche Breite der SFU MED und ihrer klinischen Partner.

SFU-Rektor Univ.-Prof. Dr. Johannes Pollak hob die strategische Bedeutung dieser Sichtbarkeit hervor: „Es ist wichtig, dass wir unsere hervorragenden Leistungen einem breiteren Publikum zugänglich machen und die besondere Rolle der SFU in Lehre, Forschung und Versorgung sichtbar hervorheben.“

Gerade diese Verbindung aus wissenschaftlicher Exzellenz, klinischer Anwendung und Ausbildung prägt das Selbstverständnis der Fakultät. Die Konferenz zeigte, dass medizinische Forschung an der SFU MED nicht isoliert stattfindet, sondern dort ansetzt, wo sie unmittelbare Wirkung entfalten kann: in der Versorgung, in der Ausbildung künftiger Ärztinnen und Ärzte und in der Zusammenarbeit mit starken Partnerinstitutionen.

Science Village: Forschung zum Erleben, Diskutieren und Vernetzen

Das Science Village war ein besonderer Publikumsmagnet der Konferenz und machte die breite Forschungspalette der SFU MED sowie ihrer Partner greifbar. – von Kardiologie bis Onkologie. In neun interaktiven Forschungs-Hubs wurden aktuelle Initiativen, Studienschwerpunkte und klinische Forschungsprogramme vorgestellt, unter anderem zu Rare Diseases, Kardiologie und Pneumologie, Gastroenterologie, Rheumatologie und Ernährung, Chirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie, Onkologie und Infektiologie, Neurologie und Biomarkerforschung, Dermatologie und Urologie sowie Gefäßchirurgie. Die Hubs machten Forschung sichtbar und greifbar: über Präsentationen, Videos, Projektübersichten und direkte Gespräche mit den beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Dadurch entstand ein lebendiger Raum für Austausch, Diskussion und Vernetzung. Damit unterstrich das Format den Anspruch der SFU MED, medizinische Forschung nicht nur zu betreiben, sondern sie im aktiven Dialog mit Kliniken und Partnern lebendig zu vermitteln und gemeinsam weiterzuentwickeln.

Starke Partner, starke Themen

Die Konferenz unterstrich auch die Bedeutung der engen Zusammenarbeit mit den Forschungspartnern der SFU MED, darunter der Wiener Gesundheitsverbund, die Vinzenz Gruppe, das Ludwig Boltzmann Institut für Lungengesundheit, die AUVA und die Barmherzigen Brüder Wien. Diese Kooperationen bilden eine wesentliche Grundlage dafür, dass wissenschaftliche Fragestellungen aus der klinischen Praxis heraus entstehen und Forschungsergebnisse wieder in die Versorgung zurückfließen können. Die SFU MED versteht sich somit als forschungsaktive medizinische Fakultät, die Wissen nicht nur vermittelt, sondern gemeinsam mit ihren Partnern neues Wissen in die medizinische Praxis trägt.

Honorarprofessur für Prof. Dr. Emiel F. M. Wouters

Ein besonderer Höhepunkt des Tages war die Verleihung der Honorarprofessur an Prof. Dr. Emiel F. M. Wouters durch SFU-Rektor Prof. Johannes Pollak. Die Auszeichnung würdigt seine außerordentlichen wissenschaftlichen Leistungen im Bereich der Pneumologie sowie seine enge Verbindung zur SFU MED. Prof. Wouters ist international für seine Arbeit im Bereich chronischer Lungenerkrankungen anerkannt. Am Ludwig Boltzmann Institut für Lungengesundheit unterstützt er unter anderem die LEAD-Studie als wissenschaftlicher Berater und ist als Senior Researcher in zahlreiche Forschungsprojekte eingebunden. Im Rahmen des kooperativen Studienprogramms zwischen der LEAD-Studie und der Universität Maastricht begleitet er zudem PhD-Studierende.

„Ich danke sehr herzlich für diese Auszeichnung. Es macht mich stolz, mit einer Universität wie der SFU zusammenzuarbeiten und junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf ihrem Weg begleiten zu dürfen“, sagte Prof. Wouters anlässlich der Verleihung.

In seiner anschließenden Keynote „Healthy Aging“ plädierte Prof. Wouters dafür, COPD nicht ausschließlich als Lungenerkrankung zu betrachten, sondern als chronisches systemisches inflammatorisches Syndrom. Daraus ergibt sich ein stärker individualisierter Behandlungsansatz, der Begleiterkrankungen, den Gesamtzustand der Patientinnen und Patienten und deren Lebensrealität konsequent mitberücksichtigt.

Ein neues Format mit Zukunft

Die hohe Resonanz auf die 1. Science Conference zeigte, wie groß das Interesse an wissenschaftlichem Austausch, klinischer Innovation und interdisziplinärer Zusammenarbeit ist. Die SFU MED präsentierte sich dabei als Fakultät, die Forschung nicht als Zusatzaufgabe versteht, sondern als zentralen Bestandteil ihres Auftrags. Mit der erfolgreichen Premiere wurde ein Format geschaffen, das Forschung sichtbar macht, Kooperationen stärkt und die Rolle der SFU MED als medizinische Forschungsinstitution weiter schärft: praxisnah, vernetzt, wissenschaftlich fundiert und dem Anspruch verpflichtet, Lehre, Forschung und Versorgung wirksam miteinander zu verbinden.

Über die SFU

Die Sigmund Freud PrivatUniversität (SFU) ist die größte Privatuniversität Österreichs und als umfassende Gesundheitsuniversität international an mehreren europäischen Standorten vertreten (u. a. Wien, Linz, Berlin, Paris, Ljubljana, Mailand). Derzeit sind über 6.000 Studierende in den Fakultäten Medizin, Psychologie, Psychotherapiewissenschaft und Rechtswissenschaften eingeschrieben. Unter dem Motto „lehren.forschen.versorgen." steht die SFU für Exzellenz in Lehre und Forschung sowie für gesellschaftliche Verantwortung. Mit eigenen Ambulanzen und klinischen Einrichtungen im Bereich der psychischen Gesundheit und Zahnmedizin nimmt die SFU eine wichtige Position in der Versorgung in Wien ein.