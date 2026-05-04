Die neue Pullman Class im Bernina Express

Wien/Chur (OTS) -

Die Fahrt in einem sorgfältig restaurierten Pullman-Wagen aus den 1930er-Jahren verbindet historische Reisekultur mit zeitgemäßem Komfort, persönlicher Betreuung, ein sorgfältig zusammengestelltes Programm und ausgewählte Kulinarik zu einem stilvollen Gesamterlebnis. Im nostalgischen Wagen geht es auf der berühmten UNESCO Welterbestrecke von St. Moritz nach Tirano mit Mittagessen auf einem Weingut im Veltlin. Maximal 32 Gäste reisen pro Strecke und erleben die Alpenüberquerung in ruhiger, stilvoller Atmosphäre. So wird die Fahrt auf der weltberühmten UNESCO Welterbestrecke zwischen Hochgebirge und Südalpen zu einer Alpenüberquerung, die noch lange in Erinnerung bleibt.

Historische Wagen und modernes Leistungsangebot

Seit mehr als einem halben Jahrhundert begeistert und bezaubert der Bernina Express Menschen aus aller Welt. Mit der Pullman Class ergänzt der Bernina Express nun sein Angebot um eine eigenständige Reiseklasse mit sorgfältig zusammengestelltem Serviceangebot. Persönliche Begleitung, gelebte Reisekultur, der historische Salonwagen aus den 1930er-Jahren und ausgewählte Leistungen prägen das Konzept. Gäste wählen zwischen einer Einzelfahrt von St. Moritz nach Tirano oder einer Tagesfahrt mit Hin- und Rückreise - pro Strecke bietet die nostalgische Pullman Class Platz für maximal 32 Gäste, persönlich betreut von einem Concierge. Zwischen Tirano und St. Moritz ergänzt ein offener Aussichtswagen die Reise.

Ein zentraler Bestandteil der Tagesfahrt ist das kulinarische und serviceorientierte Gesamtpaket der Pullman Class. Ein Concierge begleitet die Reise und steht den Gästen während der gesamten Fahrt persönlich zur Verfügung. Zusätzlich erhält jeder Gast einen Reiseführer, der über Höhepunkte der Strecke informiert. Unterwegs werden die Gäste direkt am Sitzplatz mit Getränken und kleinen Speisen verwöhnt. Nach der Ankunft in Tirano führt die Reise zum Weingut La Gatta im Veltlin, wo ein dreigängiges Mittagessen mit persönlicher Weinbegleitung sowie optional ein geführter Rundgang durch den Weinkeller auf dem Programm stehen, bevor es wieder zurück Richtung Engadin geht.

Weitere Informationen: berninaexpress.ch/pullman-class