Tierische Held:innen gesucht: Tierschutz Austria ruft Feuerwehren und Polizei zur Einreichung spektakulärer Tierrettungen auf

Wien/Vösendorf (OTS) -

Tierschutz Austria ruft Österreichs Feuerwehren und Polizeiinspektionen dazu auf, ihre spektakulärsten und bewegendsten Tierrettungen einzureichen. Gesucht werden Einsätze, bei denen Tiere in Not mit Mut, Kreativität und großem Engagement gerettet wurden. Die eindrucksvollsten Geschichten werden gesammelt, veröffentlicht und am 19. November 2026 bei einer feierlichen Ehrung im Tierschutzhaus Vösendorf ausgezeichnet.

„Viele Menschen wissen gar nicht, wie oft Feuerwehrleute und Polizist:innen in ganz Österreich auch Tiere retten – und welche Kreativität, Ausdauer und Nervenstärke diese Einsätze erfordern“, sagt Martin Aschauer, Sprecher von Tierschutz Austria.

Ob ein Hund im reißenden Fluss, eine Schlange im WC oder eine Katze im Tesla: Immer wieder zeigen Österreichs Einsatzkräfte, dass sie nicht nur Menschen retten, sondern auch für Tiere wahre Lebensretter:innen sind. Ziel der Aktion ist es, diese oft spektakulären, mutigen und berührenden Einsätze sichtbar zu machen, Dankbarkeit auszudrücken und das Bewusstsein für die Bedeutung von Tierrettungen in unserer Gesellschaft zu stärken.

Als besonderes Zeichen der Anerkennung lädt Tierschutz Austria alle einreichenden Feuerwehren und Polizeiinspektionen zu einer kostenlosen exklusiven Führung durch das Tierschutzhaus Vösendorf ein. Die Führungen dauern rund 60 Minuten und finden am Tag der Ehrung statt.

Ein besonderer Höhepunkt der Initiative ist die Auszeichnung der mutigsten Tierretterin Österreichs. Mit diesem Sonderpreis möchte Tierschutz Austria das Engagement und den Mut jener Frauen sichtbar machen, die tagtäglich im Einsatz stehen und mit Herz und Tatkraft Leben retten – auch das von Tieren.

So können Feuerwehren und Polizeiinspektionen mitmachen:

Gesucht werden spannende, berührende oder außergewöhnliche Einsätze rund um Tiere in Not. Eingereicht werden kann eine kurze Beschreibung des Einsatzes, gerne auch mit Foto, per E-Mail an: [email protected]

Die besten Geschichten und Bilder werden gesammelt, und in einem Fotobuch veröffentlicht. Im Rahmen der Gala am 19. November 2026 werden spektakuläre Fälle geehrt und der Bildband vorgestellt.

Einsendeschluss: 19. Oktober 2026, 0:00 Uhr

Ehrung: 19. November 2026, 16:00 Uhr, Tierschutzhaus Vösendorf

Tierschutz Austria bedankt sich schon jetzt bei allen Polizist:innen, Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern für ihren unermüdlichen Einsatz – für Mensch und Tier.