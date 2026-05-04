Essstörungen erkennen, verstehen und behandeln: Neuer Ratgeber liefert Orientierung

Wien (OTS) -

Essstörungen wie Anorexie, Bulimie oder Binge-Eating sind längst keine Randerscheinungen mehr. Sie betreffen Menschen jeden Alters und Geschlechts, häufig von ihrem Umfeld unbemerkt. Mit dem neu erschienenen Ratgeber „Essstörungen“ erweitert der MANZ Verlag seine erfolgreiche medizinische Ratgeberreihe „Gesundheit.Wissen“, die in Kooperation mit der Medizinischen Universität Wien entsteht.

Der neue Ratgeber zu Essstörungen bietet einen wissenschaftlich fundierten und zugleich praxisnahen Überblick über die unterschiedlichen Ausprägungen krankhaften Essverhaltens. Es richtet sich an Betroffene, Angehörige sowie Fachpersonal und vermittelt verständlich:

die verschiedenen Formen von Essstörungen

Risikofaktoren und Erklärungsmodelle

Warnsignale und diagnostische Verfahren

moderne Therapieansätze und Strategien zur Vorbeugung

Basierend auf jahrzehntelanger klinischer Erfahrung und aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen beleuchtet Univ.-Prof. Dr. med. Andreas Karwautz von der MedUni Wien die komplexen Herausforderungen im Umgang mit Essstörungen und zeigt Wege zu ihrer Überwindung auf. Das Buch versteht sich als fundierter Leitfaden für alle, die sich differenziert und evidenzbasiert mit dem Thema Essstörungen auseinandersetzen wollen.

Von Darmgesundheit bis Kopfschmerz: Über zehn Jahre erfolgreiche medizinische Ratgeberreihe bei MANZ

Seit 2015 realisieren der MANZ Verlag und die Medizinische Universität Wien die Ratgeberreihe „Gesundheit.Wissen“. 22 Titel sind bisher erschienen, zum Teil in mehreren Auflagen; zahlreiche weitere befinden sich in Arbeit. Die Themen reichen von Darmgesundheit und Diabetes über Rückenschmerzen und Prostatakrebs bis hin zu Kopfschmerz und Pollenallergie. Ziel der Reihe ist es, medizinisches Fachwissen verständlich, fundiert und praxisnah für Patient:innen, Angehörige und Interessierte aufzubereiten. Die Reihe steht exemplarisch für den Anspruch, wissenschaftliche Expertise qualitätsgesichert und niederschwellig zugänglich zu machen.

Anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Ratgeberreihe hat der MANZ Verlag das Erscheinungsbild der Bücher behutsam überarbeitet und modernisiert. „Essstörungen“ erscheint als erster Titel im neuen Layout.

Mehr Infos zur Ratgeberreihe „Gesundheit.Wissen“: https://www.manz.at/gesundheit-wissen.

Das Buch:

Andreas Karwautz: Essstörungen. MANZ Verlag Wien. Buch, broschiert, 228 Seiten. 28,00 Ꞓ. ISBN 978-3-214-26649-3.