  • 04.05.2026, 09:01:42
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Führungswechsel bei Lidl Österreich im Herbst: Benny Klein folgt auf Michael Kunz als CEO

Benny Klein übernimmt die Nachfolge von Michael Kunz und wird ab 1. Oktober neuer CEO bei Lidl Österreich. (Abdruck für Pressezwecke honorarfrei, Fotocredit: Lidl Österreich)
Salzburg, Österreich (OTS) - 

Michael Kunz, der die Entwicklung des Unternehmens in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt hat, kehrt in seine Heimat zurück, um dort per 1. Oktober die Leitung von Lidl Schweiz zu übernehmen. Seine Nachfolge als CEO von Lidl Österreich übernimmt dann der langjährige Geschäftsleiter Operations, Benny Klein. Mit diesem Schritt setzt Lidl Österreich auf Kontinuität und interne Expertise.

Die Entscheidung für Benny Klein als neuen CEO garantiert einen reibungslosen Übergang. Klein ist bereits seit vielen Jahren in leitender Funktion für Lidl Österreich tätig und hat als Geschäftsleiter Operations (COO) den Erfolgskurs des Unternehmens entscheidend mitgestaltet.

„Benny kennt unser Unternehmen in- und auswendig. In den letzten Jahren hat er sich auch die notwendige Expertise zum österreichischen Markt erarbeitet. Ich bin fest davon überzeugt, dass er Lidl Österreich mit seiner Erfahrung und Leidenschaft nach meiner Übergabe im Herbst in eine weiterhin erfolgreiche Zukunft führen wird“, so CEO Michael Kunz.

In den kommenden Monaten liegt der Fokus auf einer strukturierten Übergabe, um die gewohnt hohe Qualität und Verlässlichkeit für Kund:innen und Partner:innen sicherzustellen.

Die Neubesetzung der Position des Geschäftsleiters Operations (COO) wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Diese Presseaussendung ist zur Verbreitung in Österreich bestimmt.

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