WienTourismus und Wiener Polizei verstärken Zusammenarbeit rund um den Eurovision Song Contest

Wien (OTS) -

Anlässlich der größten Live-Musikshow der Welt, die in wenigen Tagen in der Bundeshauptstadt ausgetragen wird, erweitert der WienTourismus sein Serviceangebot. In Kooperation mit der Wiener Polizei stehen ab 11. Mai täglich Grätzelpolizist:innen der Innenstadt in der Tourist-Info am Albertinaplatz persönlich für sicherheitsrelevante Fragen von Bewohner:innen und Gästen zur Verfügung. Zusätzlich sorgen sechs Welcome Desks des WienTourismus an zentralen Standorten in der Stadt für eine umfassende persönliche Betreuung der Eurovision-Fans.

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Im Rahmen der langjährig bestehenden Sicherheitspartnerschaft „GEMEINSAM.SICHER mit unserer Polizei“ ist von 11. bis 16. Mai täglich von 10 bis 13 Uhr ein Infostand der Wiener Polizei in der Tourist-Info am Albertinaplatz eingerichtet. Grätzelpolizist:innen stehen dort Gästen wie Bewohner:innen persönlich für alle sicherheitsrelevanten Anliegen zur Verfügung. „Gerade bei einer internationalen Großveranstaltung wie dem Eurovision Song Contest sind persönliche Ansprechpartner:innen vor Ort wichtig – für Wiener:innen ebenso wie für alle angereisten Eurovision-Fans“, betont Norbert Kettner, ESC-Koordinator der Stadt Wien und Geschäftsführer des WienTourismus.

„Unser Ziel ist es, den Jubiläums-ESC für alle zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Mit unseren Welcome Desks heißen wir Eurovision-Fans aus über 80 Ländern persönlich willkommen und setzen dabei einen klaren Fokus auf Service, Orientierung und gelebte Gastfreundschaft. Bereits 2015 haben wir gezeigt, was möglich ist: der gastfreundlichste Eurovision Song Contest der Geschichte – ausgezeichnet für Atmosphäre, Erreichbarkeit und internationale Strahlkraft. Daran knüpfen wir 2026 an und entwickeln das Stadterlebnis konsequent weiter.“

Wiens Visitor Economy bereit für größte Live-Musikshow der Welt

Schon vor Wochen wurde die Visitor Economy über den 70. Eurovision Song Contest in Wien und seine Auswirkungen auf die Branche informiert. Im März organisierte der WienTourismus ein Vernetzungstreffen zwischen der Wiener Polizei und Vertreter:innen der Luxusuhotellerie des 1. Bezirks, um den direkten Austausch im Hinblick auf das Großevent weiter zu stärken. Das Treffen bot aktuelle Einblicke in Themen wie Demonstrationen und Platzverbote, temporäre Sperren rund um die Ringstraße, Staatsbesuche und Anwesenheit von VIP-Gästen, Amtshandlungen in Hotels sowie präventive Maßnahmen und praxisnahe Empfehlungen für den Hotelalltag. Ergänzend wurde der Branche der Leitfaden „Hotel Awareness“ zur Verfügung gestellt, der praktische Tipps für den Hotel-Alltag gibt – mit Fokus auf das Thema Cybersecurity. Online bündelt Website b2b.wien.info/eurovision alle relevanten Informationen für die Branche.

Welcome Desks: Standorte und Öffnungszeiten

Während der Eurovision-Woche stehen in Wien sechs Welcome Desks für die persönliche Betreuung bereit, rund 30 Mitarbeiter:innen und Volunteers sind täglich im Einsatz.

Tourist-Info Albertinaplatz: täglich, 9 - 18 Uhr

Tourist-Info Flughafen Wien: 1. - 2. Mai und 16. Mai: 9 - 18 Uhr

3. - 15. Mai: 8 - 20 Uhr

Wiener Hauptbahnhof: 1.- 2. Mai und 16. Mai: 9 - 18 Uhr

3. - 15. Mai: 8 - 20 Uhr

Eurofan House im Wien Museum: 11. - 16. Mai, täglich 10 - 18 Uhr

Wiener Stadthalle – zwei spezialisierte Welcome Desks: Fokus auf Information und Betreuung rund um das Side-Event-Programm „Vienna Offstage“ für 2.600 Multiplikator:innen, die 111 kostenfreie kuratierte Erlebnisse und Eintritte erleben können.



-) Für Delegationen: 2. - 9. Mai: 10 - 20 Uhr

10. Mai: geschlossen

11. - 16. Mai: 11 - 21 Uhr



-) Für akkreditierte Medien: 10. Mai: 9:30 - 17:30 Uhr

11. Mai: 10 - 20 Uhr

12. - 16. Mai: 12 - 22 Uhr

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