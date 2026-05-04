AVISO: Klinik Favoriten: Spatenstich für neuen Zentralbau

Wien (OTS) -

Mit dem Spatenstich für den topmodernen Zentralbau in der Klinik Favoriten setzt der Wiener Gesundheitsverbund einen weiteren Meilenstein im größten Modernisierungsprogramm seiner Geschichte. Künftig werden am Standort zahlreiche medizinische Leistungen unter einem Dach gebündelt.

Sprecher*innen:

Evelyn Kölldorfer-Leitgeb (Generaldirektorin Wiener Gesundheitsverbund)

Christoph Wenisch (Interim. Ärztlicher Direktor Klinik Favoriten)

Sabine Schmaldienst (Leiterin 1. Medizinische Abteilung Klinik Favoriten)

Michael Lischent (Geschäftsführer Projektentwicklungs- und Baumanagement GmbH)

Andrea Mautz (Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Wiener Gemeinderat)

Jing Hu (Gesundheitssprecherin NEOS)

Details zur Pressekonferenz

Termin: Mittwoch, 6. Mai 2026, 11.00 – 12.00 Uhr

Ort: Klinik Favoriten, Kundratstraße 3, 1100 Wien, Baufeld des zukünftigen Zentralbaus. Öffentliche Anreise : Bus 7A, Haltestelle Klinik Favoriten. Zugang über die Baustellenzufahrt Kundratstraße (ca. 60 m neben dem Haupteingang). Pressekonferenz-Beschilderungen beachten! Anreise mit dem Auto : Parken bitte ausschließlich in der Parkgarage oder außerhalb des Klinik-Geländes. Zu Fuß dann ebenfalls die Baustellenzufahrt Kundratstraße benützen (siehe oben).



Im Anschluss an die Pressekonferenz besteht die Möglichkeit für Einzelinterviews.

Um Anmeldung wird gebeten unter [email protected].

Bildmaterial auf Anfrage. Fotograf vor Ort.

Service-Link:

Bauprojekte des Wiener Gesundheitsverbundes:

https://bauprojekte.gesundheitsverbund.at/