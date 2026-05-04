„Pat und das Geheimnis“ – Neues Kinderschutz-Buch stärkt Kinder im Umgang mit Grenzverletzungen

Wien (OTS) -

Die Österreichischen Kinderschutzzentren präsentieren ein weiteres Buch zu einem zentralen Thema des Kinderschutzes. Mit „Pat und das Geheimnis“ erscheint das fünfte Buch der Reihe, das sich mit Grenzverletzungen unter Kindern auseinandersetzt. Die Veröffentlichung erfolgt anlässlich der 4. Kinderschutztagung, die am 4. und 5. Mai 2026 stattfindet.

„In den Kinderschutzzentren erleben wir, wie belastend Grenzverletzungen unter Kindern für die Betroffenen sein können – vor allem dann, wenn sie mit ihren Gefühlen und dem Erlebten alleine bleiben. Mit dem neuen Buch möchten wir Kinder darin stärken, ihre Wahrnehmung ernst zu nehmen und sich Hilfe zu holen“, erklärt Mag.a Petra Birchbauer, Vorstandsvorsitzende im Bundesverband Österreichischer Kinderschutzzentren.

Grenzverletzungen unter Kindern sind ein sensibles Thema. Kinder erleben dabei Angst, Scham oder Verwirrung und können das Geschehen häufig nur schwer einordnen. Orte, die zuvor Sicherheit vermittelt haben, können plötzlich mit Unsicherheit verbunden sein. Gleichzeitig stellt sich für Erwachsene oft die Herausforderung, zwischen altersentsprechender kindlicher Neugier und grenzverletzendem Verhalten zu unterscheiden.

Kindgerechter Zugang zu einem schwierigen Thema

Das Buch erzählt die Geschichte von Pat, der nach einer Grenzüberschreitung durch ein älteres Kind verunsichert ist und sich zurückzieht. Schritt für Schritt findet Pat Worte für das Erlebte, vertraut sich einer Bezugsperson an und erhält Unterstützung. Die Geschichte zeigt, wie wichtig es ist, nicht alleine zu bleiben und Hilfe in Anspruch zu nehmen.

„ Uns war wichtig, eine Geschichte zu erzählen, die Kindern Orientierung bei einem schwierigen Thema gibt. Sie sollen verstehen: Wenn sich etwas nicht gut anfühlt, ist das wichtig – und sie dürfen darüber sprechen und sich Hilfe holen “, so Mag.a Barbara Neudecker, Texterin des Buches.

Differenzierter Zugang im Kinderschutz

Das Buch macht deutlich, dass auch Kinder, von denen grenzverletzendes Verhalten ausgeht, Unterstützung benötigen, um die Grenzen anderer zu erkennen und einzuhalten. Damit folgt die Publikation einem differenzierten und fachlich fundierten Zugang, der die Realität in der Kinderschutzarbeit widerspiegelt.

Einsatz im pädagogischen und beratenden Kontext

Die Kinderbuch-Reihe der Österreichischen Kinderschutzzentren richtet sich an Kinder im Kindergarten- und Volksschulalter und ist für die präventive Arbeit im Beratungskontext sowie in Bildungsinstitutionen konzipiert. Da auch junge Kinder betroffen sein können, ist es wichtig, bereits in dieser Altersgruppe behutsam über das Thema aufzuklären. Die Bücher sind dafür gedacht, gemeinsam mit einer erwachsenen Bezugsperson gelesen und besprochen zu werden.

„ Gerade bei sensiblen Themen wie Grenzverletzungen ist es entscheidend, Kinder nicht alleine zu lassen. Die Bücher sind ein Werkzeug, um ins Gespräch zu kommen – sie ersetzen aber nicht die Begleitung durch Erwachsene “, betont Birchbauer.

Die Entwicklung der Kinderbuch-Reihe erfolgt im Auftrag des Bundeskanzleramts – Sektion Familie und Jugend und wird fachlich von Expert*innen aus den Österreichischen Kinderschutzzentren getragen. Ziel ist es, Kinder zu stärken, Erwachsene zu sensibilisieren und einen qualitätsvollen Zugang zu schwierigen Themen zu ermöglichen.

Das Buch kann über das Broschürenservice des Bundeskanzleramts sowie über den Bundesverband Österreichischer Kinderschutzzentren bestellt werden.

Weiterführende Informationen & Unterstützung

www.oe-kinderschutzzentren.at

www.digitales-kinderschutzzentrum.at



Bundesverband Österreichischer Kinderschutzzentren

E-Mail: [email protected]

Website: https://www.oe-kinderschutzzentren.at