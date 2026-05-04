newsrooms.ai und Trending Topics ziehen in den AI:AT Coworking Hub ein

Wien (OTS) -

Wiener KI-Startup verlegt gemeinsam mit Trending Topics den Standort in die nationale Plattform für angewandte KI und europäisches Hochleistungsrechnen / AI:AT stärkt die Schnittstelle von KI-Infrastruktur, Medieninnovation und österreichischem Startup-Ökosystem

Das Wiener KI-Startup newsrooms.ai und das zu newsrooms.ai gehörende Medium Trending Topics verlegen ihren Sitz in den AI:AT Coworking Hub der AI Factory Austria AI:AT. Mit dem Einzug in Österreichs nationale Plattform für angewandte Künstliche Intelligenz und Hochleistungsrechnen (High-Performance Computing - HPC) rücken die beiden Unternehmen näher an jene Infrastruktur, Expertise und Community, die KI-Anwendungen aus der Idee in die Umsetzung bringen soll.

newsrooms.ai entwickelt KI-gestützte Werkzeuge für redaktionelle Prozesse, Medienanalyse und Content-Produktion. Trending Topics wird vom neuen Standort aus seine redaktionelle Arbeit fortsetzen und KI-gestützte Recherche- und Produktionsprozesse weiterentwickeln. Für AI:AT ist der Einzug ein weiterer Schritt, um den Hub als offenen Ort für Startups, Medieninnovation, angewandte Forschung, Unternehmen und öffentliche Verwaltung zu etablieren.

„Österreich braucht Orte, an denen KI nicht abstrakt bleibt, sondern in konkrete Anwendung übersetzt wird. Die AI Factory Austria AI:AT stärkt diese Verbindung aus Infrastruktur, Kompetenz und Umsetzung. Dass mit newsrooms.ai und Trending Topics ein KI-Startup und ein Technologie-Medium den Hub nutzen, zeigt die Breite des Ökosystems - von Forschung und Industrie bis hin zu Medieninnovation und Kommunikation."

Peter Hanke, Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur

KI, Medieninnovation und europäisches Supercomputing an einem Ort

„Der Einzug von newsrooms.ai und Trending Topics zeigt, was AI:AT leisten soll: KI nicht nur als Infrastruktur, sondern als lebendiges Ökosystem sichtbar machen. Gerade an der Schnittstelle von Technologie, Medien und Kommunikation entstehen Anwendungen und Formate, die Verständnis, Vertrauen und praktische Nutzung von KI fördern. Für uns ist das ein starkes Signal, dass AI:AT als Ort für Zusammenarbeit, Sichtbarkeit und Umsetzung angenommen wird."

Daniel Pepl, Head of Marketing & Communications, AI Factory Austria AI:AT

„Unsere Aufgabe ist es, Organisationen nicht allein vor Infrastruktur zu stellen, sondern sie entlang ihrer KI-Reise zu begleiten. newsrooms.ai zeigt, wie anspruchsvolle KI-Anwendungen dort entstehen, wo Daten, redaktionelle Workflows und konkrete Produktentwicklung zusammenspielen. Genau solche Vorhaben brauchen Expertise, Beratung, passende Partner:innen und bei Bedarf Zugang zu europäischem Hochleistungsrechnen."

Karl Kugler, Co-Lead, AI Factory Austria AI:AT

„Für viele Startups ist entscheidend, dass Zugang zu Rechenleistung, Dateninfrastruktur und technischer Beratung nicht kompliziert bleibt. Über AI:AT machen wir EuroHPC-Ressourcen und künftig auch die österreichische KI-Infrastruktur möglichst niederschwellig nutzbar - mit hohen Anforderungen an Datensouveränität, Sicherheit und Praxistauglichkeit."

Markus Stöhr, Co-Lead, AI Factory Austria AI:AT

Wo in Österreich die Zukunft der KI gebaut wird

„Als AI-Startup wollen wir dort sein, wo in Österreich die Zukunft der Künstlichen Intelligenz gebaut wird. Die AI Factory Austria bietet uns nicht nur Zugang zu europäischen Supercomputing-Ressourcen, sondern auch zu einem Ökosystem aus Forschung, Industrie und anderen Startups, das für unsere Entwicklung enorm wertvoll ist. Wir freuen uns, diesen Weg gemeinsam mit der AI Factory zu gehen."

Matteo Rosoli, CEO von newsrooms.ai

„Für Trending Topics ist der Umzug in die AI Factory Austria auch ein redaktionelles Statement. Wir berichten seit Jahren über die europäische KI- und Startup-Szene - künftig tun wir das mitten aus dem Maschinenraum der österreichischen KI-Infrastruktur heraus, mit entsprechender KI-Software an unserer Seite."

Jakob Steinschaden, Chefredakteur von Trending Topics

Der AI:AT Coworking Hub in der Karl-Farkas-Gasse 22 in Wien-Landstraße ist als Arbeits-, Austausch- und Vernetzungsort für Akteur:innen des österreichischen und europäischen KI-Ökosystems konzipiert. Er verbindet physische Infrastruktur, Trainings- und Workshopformate, Zugang zu Expertise sowie die Anbindung an europäische Hochleistungsrechner im EuroHPC-Ökosystem.

AI:AT unterstützt Startups, KMU, Industrie, öffentliche Verwaltung und angewandte Forschung dabei, KI-Vorhaben strukturiert zu entwickeln, technische und regulatorische Fragen einzuordnen und konkrete Use Cases in Richtung Proof of Concept oder marktnaher Anwendung voranzubringen. Der Einzug von newsrooms.ai und Trending Topics erweitert dieses Ökosystem um zusätzliche Kompetenz an der Schnittstelle von KI, Daten, Medien und Öffentlichkeit.

Über die AI Factory Austria AI:AT

Die AI Factory Austria AI:AT ist Österreichs nationale AI Factory im Rahmen des EuroHPC Joint Undertaking. Sie wird gemeinsam vom AIT Austrian Institute of Technology und Advanced Computing Austria (ACA) geleitet und durch ein österreichweites Konsortium umgesetzt.

Die Partner im Konsortium sind: TU Wien, Universität Wien, Universität für Bodenkultur Wien (BOKU), Universität Innsbruck, TU Graz, Johannes Kepler Universität Linz (JKU), Institute of Science and Technology Austria (ISTA), die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), INiTS – Vienna’s High-Tech Incubator sowie EODC – Earth Observation Data Centre for Water Resources Monitoring GmbH.

AI:AT kombiniert KI-optimierte Hochleistungsinfrastruktur mit einem physischen Hub und unterstützt Organisationen aus Wirtschaft, öffentlicher Verwaltung und angewandter Forschung als marktneutraler, unabhängiger Zugangspunkt entlang der KI-Reise – vom ersten Use Case bis zur praktischen Umsetzung.

www.ai-at.eu

Funding Acknowledgement

Die AI Factory Austria (AI:AT) wird durch das European High-Performance Computing Joint Undertaking (JU) im Rahmen des Fördervertrags Nr. 101253078 kofinanziert. Das Joint Undertaking wird unterstützt durch das Horizon-Europe-Programm der Europäischen Union sowie Österreich (BMIMI/FFG).

Über newsrooms.ai

newsrooms.ai ist ein Wiener KI-Startup, das KI-gestützte Werkzeuge für redaktionelle Prozesse, Medienanalyse und Content-Produktion entwickelt. Die Lösungen unterstützen Organisationen dabei, Informationen effizienter zu strukturieren, auszuwerten und für redaktionelle sowie kommunikative Arbeitsabläufe nutzbar zu machen.

www.trendingtopics.eu/de/

Über Trending Topics

Trending Topics ist ein österreichisches Medium für Startup-, Tech-, Wirtschafts- und KI-Berichterstattung. Vom neuen Standort im AI:AT Coworking Hub aus berichtet die Redaktion weiterhin über Entwicklungen in der europäischen Technologie- und Innovationsszene und setzt dabei verstärkt KI-gestützte Recherche- und Produktions-Workflows ein.