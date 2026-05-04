Wien (OTS) -

Wir freuen uns sehr, bekanntzugeben, dass Ana de Almeida mit dem Erste Bank Kunstpreis 2026 ausgezeichnet wird – in Anerkennung ihrer herausragenden künstlerischen Praxis.

Der Erste Bank Kunstpreis ist ein langjähriges Kooperationsprojekt von DAS WEISSE HAUS und dem Erste Bank Sponsoring Programm. In seiner elften Ausgabe im Jahr 2026 wird der Preis in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Kulturforum Budapest vergeben.

Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert und umfasst eine Ausstellung im DAS WEISSE HAUS sowie eine Residency und eine ortsspezifisch adaptierte Version derselben Ausstellung im jeweiligen Gastland.

Der Erste Bank Kunstpreis wurde 2016 ins Leben gerufen und richtet sich an Künstler*innen, die am Programm von DAS WEISSE HAUS teilgenommen haben. Die Vergabe erfolgt durch ein zweistufiges Juryverfahren.

Die Ausstellung im DAS WEISSE HAUS in Wien wird am 15. September 2026 eröffnet.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

Jurybegründung

Ana de Almeida arbeitet mit Fotografie, Video, Installation und Performance. In ihrer künstlerischen Praxis untersucht sie die politischen Dimensionen von Erinnerung anhand archivbasierter Strategien, die persönliche und kollektive Geschichten miteinander verbinden. Im Zentrum ihres Ansatzes steht die Aktivierung vernakulärer Archive als Orte, an denen revolutionäres Begehren, die Weitergabe von Widerstand und die Herausbildung politischer Subjektivitäten erforscht werden.

Ihre Arbeiten basieren auf einer fundierten und zugleich zugänglichen Recherche und zeichnen sich durch konzeptuelle Präzision, eine klare Methodik sowie ein konsequentes Engagement aus. Sie vereinen eine starke künstlerische und theoretische Tiefe mit einer klaren und überzeugenden künstlerischen Vision.

In einer Zeit, die von umkämpften Geschichtsbildern und politischer Fragmentierung geprägt ist, kommt de Almeidas Arbeit besondere Bedeutung zu. Sie zeigt, wie persönliche Archivarbeit als Form politischer Handlungsfähigkeit wirken kann, indem sie kollektive Erinnerung neu formt und verdrängte Narrative wieder sichtbar macht.

Jury

Georgia Holz (Freie Kuratorin, Autorin und Lektorin an der Universität für angewandte Kunst Wien)

Fabian Ortner (Direktor des Österreichischen Kulturforums Budapest)

Nevena Janković (BLOCKFREI Kollektiv | Leitung DAS WEISSE HAUS)

Eva Kovač (BLOCKFREI Kollektiv | Leitung DAS WEISSE HAUS)

Finalist*innen 2026

Nicoleta Auersperg, Lisa Großkopf, Lena Rosa Händle, Allegra Kortlang, Hanna Kučera, Anna Paul, Christina Werner, Anita Witek

Biografie der ausgezeichneten Künstlerin:

Ana de Almeida ist eine Künstlerin und Autorin, die zwischen Lissabon und Wien lebt und arbeitet. Derzeit forscht sie zur Produktion von Bildern in einem zwischenrevolutionären Raum zwischen der Nelkenrevolution und der Samtenen Revolution. Ihre editorische Arbeit ergänzt ihre künstlerische Praxis und umfasst Beiträge zu Publikationen sowie zu kollektiven Projekten, die sich mit dekolonialen und postsozialistischen Perspektiven befassen. Ana de Almeida war als Lehrende an der Akademie der bildenden Künste Wien, an der Universität für angewandte Kunst Wien sowie am Institut für Germanistik der Universität Wien tätig. Sie war DOC-Team-Stipendiatin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Junior Fellow am IFK Wien sowie wissenschaftliche Mitarbeiterin von GRAMA an der Bauhaus-Universität Weimar.

Porträtfoto von Ana de Almeida

Credits: Igor Tyshenko, 2026

Ausstellungseröffnung Ana de Almeida

Datum: 15.09.2026

Art: Ausstellungen

Ort: DAS WEISSE HAUS