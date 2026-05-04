Fünf Verkehrstote in der vergangenen Woche

Wien (OTS) -

In der vergangenen Woche starben ein E-Bike-Lenker, ein E-Scooter-Lenker, ein Fußgänger, ein Pkw-Mitfahrer und ein E-Scooter-Mitfahrer bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 30. April 2026, im Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich, bei dem ein oben erwähnter Fußgänger getötet wurde. Am Wochenende verunglückten zwei der fünf verstorbenen Verkehrsteilnehmer.

Jeweils zwei Personen kamen in der Vorwoche auf einer Landesstraße B und auf einer Gemeindestraße und einer auf einer Landesstraße L ums Leben. Zwei Verkehrstote mussten in Oberösterreich und je einer in Niederösterreich, Kärnten und in Wien beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in je einem Fall Unachtsamkeit/Ablenkung, Fehlverhalten von Fußgänger, Vorrangverletzung und Übermüdung. Bei einem tödlichen Verkehrsunfall konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Zwei tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle und zwei Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige.

Vom 1. Jänner bis 3. Mai 2026 gab es im österreichischen Straßennetz 92 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2025 waren es 105 und 2024 80.