Trotz steigender Wechselquote: hunderttausende Haushalte in Gas-Tarifen ohne Preisgarantie

Wien (OTS) -

Eine Entspannung am Energiemarkt ist aufgrund der anhaltenden Konflikte im Nahen Osten aktuell nicht in Sicht. Hinzu kommen niedrige Gasfüllstände, die im Laufe des Sommers gegebenenfalls zu hohen Kosten aufgefüllt werden müssen. Die mögliche Folge: ein weiterer Anstieg der Endkundenpreise.



Ziehen die Preise an, trifft das vor allem jene Konsument:innen, die sich derzeit in Tarifen ohne Preisgarantie und Vertragsbindung befinden. Laut Schätzungen des Online-Wechselportals durchblicker handelt es sich dabei um mehrere hunderttausend Gas-Kund:innen in Österreich. Bei vielen 12-Monats-Tarifen endet nach der Bindefrist auch der Schutz vor Preiserhöhungen. Je nach Anbieter werden die Preise dann automatisch an den Großhandelspreis angepasst oder nach Ankündigung erhöht. Wer das vermeiden will, sollte rechtzeitig wechseln oder einen neuen Tarif mit Preisgarantie abschließen.

Wechselbereitschaft steigt, bleibt aber auf niedrigem Niveau

„Seit der Eskalation des Iran-Konflikts haben die Energiepreise deutlich angezogen. Das veranlasst viele Haushalte dazu, ihren Gastarif unter die Lupe zu nehmen und zu optimieren", weiß Stefan Spiegelhofer, Energieexperte bei durchblicker. Verglichen mit dem ersten Quartal des Vorjahres verzeichnete durchblicker auf der eigenen Plattform eine um 78 Prozent höhere Anzahl an Gas-Anbieterwechseln. Trotzdem bleibt die Wechselbereitschaft der insgesamt etwa 850.000 Haushalte mit Gasheizung gering: Aus der aktuellen durchblicker-Fixkostenbefragung* geht hervor, dass 54 Prozent der gasbeheizten Haushalte noch nie ihren Anbieter gewechselt haben. Weitere 22 Prozent haben erst einmal gewechselt, 15 Prozent mehrmals und nur rund jeder zehnte Haushalt optimiert regelmäßig.

Gastarife ab 5,4 Cent pro Kilowattstunde verfügbar

Schon jetzt sind die Preisspannen beim Arbeitspreis für Gas enorm: Ein Durchschnittshaushalt mit 11.800 kWh Gasverbrauch kommt beim günstigsten Anbieter derzeit auf Jahreskosten von 1.341 Euro während man beim teuersten Anbieter bereits 1.881 Euro, also 540 Euro mehr bezahlt. Der aktuell günstigste Fixpreistarif mit 12-monatiger Bindung und Preisgarantie ist auf durchblicker.at/gas derzeit um 5,4 Cent pro kWh abschließbar. „In der derzeitigen Situation ist jeder Haushalt gut beraten, möglichst vorausschauend zu handeln“, meint Spiegelhofer. „Die Entwicklungen am Energiemarkt bleiben dynamisch, die Lage könnte sich weiter zuspitzen. Eine Vertragsbindung mit Preisgarantie bietet die größtmögliche Stabilität und Planungssicherheit. So kommen Gaskund:innen ohne böse Überraschung durch den nächsten Winter.“

*Quelle: durchblicker-Fixkostenbefragung 2026, durchgeführt von Bilendi im Zeitraum [31.03.–12.04.2026] (n=1.200, repräsentativ für die österreichische Bevölkerung hinsichtlich Alter und Geschlecht)

Fotos Stefan Spiegelhofer, durchblicker Expertin für Energie:

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© Sebastian Freiler

Über durchblicker

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