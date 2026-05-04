AVISO: Life Sciences Career Fair feiert fünfjähriges Jubiläum – am 13. Mai 2026 an der Hochschule Campus Wien

Wien (OTS) -

Die Hochschule Campus Wien öffnet auch heuer wieder ihre Türen für die größte österreichische Karrieremesse im Bereich Life Sciences. Die Karrieremesse ist schon Tradition – die Österreichische Gesellschaft für Molekulare Biowissenschaften und Biotechnologie (ÖGMBT) lädt bereits zum fünften Mal zur Life Sciences Career Fair (LSCF26) an die Hochschule Campus Wien.

Die Messe dient der Vernetzung von Nachwuchstalenten mit Arbeitgeber*innen in den Life Sciences wie der medizinischen, molekularen und industriellen Biotechnologie, Biochemie oder Genetik. Zielgruppen sind Praktikant*innen, Bachelor-, Master- oder PhD-Studierende, Berufseinsteiger*innen und Young Professionals mit Berufserfahrung.

Life Sciences Career Fair 2026

Termin: Mittwoch, 13. Mai 2026, 10.00-18.00 Uhr

Ort: Hochschule Campus Wien, Festsaal B, Favoritenstraße 226, 1100 Wien

Direkt zum Job auf der Karrieremesse – bei freiem Eintritt

Studierende und Absolvent*innen haben bei der Life Sciences Career Fair die Chance, mit hochkarätigen Arbeitgeber*innen aus Industrie, Wissenschaft und Forschung über interessante Jobperspektiven zu sprechen. Der Eintritt ist frei.

Namhafte Aussteller*innen

Unter den Aussteller*innen sind das Institute of Science and Technology Austria (ISTA), die Medizinische Universität Wien und die St. Anna Kinderkrebsforschung (Children‘s Cancer Research Institute). Neben Information und Beratung durch die Aussteller*innen gibt es außerdem interessante Karriere-Workshops.

Schwerpunkt CV-Überprüfung

Ein besonderer Schwerpunkt wird heuer auf das Gestalten optimaler Lebensläufe gelegt. Mehrere Expert*innen sind vor Ort und checken die CVs. Interessierte können sich hier anmelden und ihren CV in den Online-Talent-Pool hochladen.

Veranstalter*innen

Veranstaltet wird die Life Sciences Career Fair von ÖGMBT - Österreichische Gesellschaft für Molekulare Biowissenschaften und Biotechnologie in Kooperation mit Austrian Centre of Industrial Biotechnology (acib), Chemiereport und dem Department Applied Life Sciences der Hochschule Campus Wien. Das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus unterstützt die Messe.

Hochschule Campus Wien

Mit über 9.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in neun fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab.

Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

> Besuchen Sie unseren Press Room: www.hcw.ac.at/pressroom