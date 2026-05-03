- 03.05.2026, 14:24:32
- /
- OTS0031
Gute Schule schaut anders aus!
Neue Untersuchung analysiert Beziehungsfähigkeit und Konfliktpotenziale im österreichischen Schulsystem
Das Buch präsentiert die Ergebnisse einer Untersuchung zur Beziehungsfähigkeit von Lehrpersonen, Eltern und Kindern mit Fokus auf Offenheit, Toleranz und Wertorientierungen. Die Ergebnisse zeigen deutliche Unterschiede: Lehrpersonen vertreten die liberalsten Einstellungen. Jugendliche weisen häufiger problematische kollektivistische Orientierungen auf; ein Teil ist in religiösen Fragen fundamentalistisch. Eltern nehmen eine Mittelposition ein. Im Bereich politischer Toleranz dominiert ein werterelativistischer Zugang (45 %), während 30 % einem reflektiert-demokratischen Toleranzmodus zugeordnet werden können. Rund 20 % zeigen autoritär geprägte Toleranz, etwa 5 % sind besonders intolerant. Die Studie macht deutlich, dass Konflikte nicht monokausal erklärbar sind. Familiäre Sozialisation, institutionelle Einflüsse sowie Medien – inklusive KI – prägen das Verhalten. Besonders relevant sind das kulturelle Kapital, der Erziehungsstil sowie die Filter- und Lenkungsfunktion der Eltern. Auch das Bildungssystem trägt dazu bei: Eine zunehmende Kompetenzorientierung geht zulasten humanistischer Bildungsinhalte wie Kunst, Kultur und Ethik und erhöht das Konfliktpotenzial im Schulalltag.
Die Autorinnen plädieren für eine Balance: Bildung sollte nicht ausschließlich als Vermittlung von Kompetenzen verstanden werden, sondern auch als Förderung von Beziehungsfähigkeit zu den Mitmenschen, der Natur, Tier- und Umwelt. Denn die Fokussierung auf Kompetenzen in Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit und Steigerung, ohne gleichzeitig die Beziehungsfähigkeit zu fördern, bedeutet nicht nur ein einseitiges Verständnis von Bildung – sie führt auch zu Aggression.
Weitere Informationen: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-4989
Neue Perspektiven auf Schule, Gesellschaft und Toleranz
Wer sich für Bildung, gesellschaftliche Entwicklungen und den Umgang mit Vielfalt interessiert, sollte am besten einen Blick auf das Buch werfen.
Rückfragen & Kontakt
Verein für Kultur- und Toleranzforschung
Dr. Zoltan Peter
Telefon: 06504824467
E-Mail: [email protected]
Website: https://vkm-studien.com
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF