Gute Schule schaut anders aus!

Österreich (OTS) -

Das Buch präsentiert die Ergebnisse einer Untersuchung zur Beziehungsfähigkeit von Lehrpersonen, Eltern und Kindern mit Fokus auf Offenheit, Toleranz und Wertorientierungen. Die Ergebnisse zeigen deutliche Unterschiede: Lehrpersonen vertreten die liberalsten Einstellungen. Jugendliche weisen häufiger problematische kollektivistische Orientierungen auf; ein Teil ist in religiösen Fragen fundamentalistisch. Eltern nehmen eine Mittelposition ein. Im Bereich politischer Toleranz dominiert ein werterelativistischer Zugang (45 %), während 30 % einem reflektiert-demokratischen Toleranzmodus zugeordnet werden können. Rund 20 % zeigen autoritär geprägte Toleranz, etwa 5 % sind besonders intolerant. Die Studie macht deutlich, dass Konflikte nicht monokausal erklärbar sind. Familiäre Sozialisation, institutionelle Einflüsse sowie Medien – inklusive KI – prägen das Verhalten. Besonders relevant sind das kulturelle Kapital, der Erziehungsstil sowie die Filter- und Lenkungsfunktion der Eltern. Auch das Bildungssystem trägt dazu bei: Eine zunehmende Kompetenzorientierung geht zulasten humanistischer Bildungsinhalte wie Kunst, Kultur und Ethik und erhöht das Konfliktpotenzial im Schulalltag.

Die Autorinnen plädieren für eine Balance: Bildung sollte nicht ausschließlich als Vermittlung von Kompetenzen verstanden werden, sondern auch als Förderung von Beziehungsfähigkeit zu den Mitmenschen, der Natur, Tier- und Umwelt. Denn die Fokussierung auf Kompetenzen in Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit und Steigerung, ohne gleichzeitig die Beziehungsfähigkeit zu fördern, bedeutet nicht nur ein einseitiges Verständnis von Bildung – sie führt auch zu Aggression.