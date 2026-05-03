  • 03.05.2026, 14:24:32
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  • OTS0031

Gute Schule schaut anders aus!

Neue Untersuchung analysiert Beziehungsfähigkeit und Konfliktpotenziale im österreichischen Schulsystem

Österreich (OTS) - 

Das Buch präsentiert die Ergebnisse einer Untersuchung zur Beziehungsfähigkeit von Lehrpersonen, Eltern und Kindern mit Fokus auf Offenheit, Toleranz und Wertorientierungen. Die Ergebnisse zeigen deutliche Unterschiede: Lehrpersonen vertreten die liberalsten Einstellungen. Jugendliche weisen häufiger problematische kollektivistische Orientierungen auf; ein Teil ist in religiösen Fragen fundamentalistisch. Eltern nehmen eine Mittelposition ein. Im Bereich politischer Toleranz dominiert ein werterelativistischer Zugang (45 %), während 30 % einem reflektiert-demokratischen Toleranzmodus zugeordnet werden können. Rund 20 % zeigen autoritär geprägte Toleranz, etwa 5 % sind besonders intolerant. Die Studie macht deutlich, dass Konflikte nicht monokausal erklärbar sind. Familiäre Sozialisation, institutionelle Einflüsse sowie Medien – inklusive KI – prägen das Verhalten. Besonders relevant sind das kulturelle Kapital, der Erziehungsstil sowie die Filter- und Lenkungsfunktion der Eltern. Auch das Bildungssystem trägt dazu bei: Eine zunehmende Kompetenzorientierung geht zulasten humanistischer Bildungsinhalte wie Kunst, Kultur und Ethik und erhöht das Konfliktpotenzial im Schulalltag.

Die Autorinnen plädieren für eine Balance: Bildung sollte nicht ausschließlich als Vermittlung von Kompetenzen verstanden werden, sondern auch als Förderung von Beziehungsfähigkeit zu den Mitmenschen, der Natur, Tier- und Umwelt. Denn die Fokussierung auf Kompetenzen in Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit und Steigerung, ohne gleichzeitig die Beziehungsfähigkeit zu fördern, bedeutet nicht nur ein einseitiges Verständnis von Bildung – sie führt auch zu Aggression.

Weitere Informationen: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-4989

Neue Perspektiven auf Schule, Gesellschaft und Toleranz

Wer sich für Bildung, gesellschaftliche Entwicklungen und den Umgang mit Vielfalt interessiert, sollte am besten einen Blick auf das Buch werfen.

Rückfragen & Kontakt

Verein für Kultur- und Toleranzforschung
Dr. Zoltan Peter
Telefon: 06504824467
E-Mail: [email protected]
Website: https://vkm-studien.com

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