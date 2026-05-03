  • 03.05.2026, 14:10:32
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ÖVP – Zierfuß: Bildungsminister Wiederkehr bestätigt Versagen der Wiener Neos

Weil Neos in der Deutschförderung versagen, können so wenige Kinder Deutsch wie noch nie

Wien (OTS) - 

„Der Bildungsminister liefert das deutlichste Schuldeingeständnis für die Wiener Neos selbst. Wenn fehlende Deutschkenntnisse das größte Problem im Bildungssystem sind, dann ist das auch ein klares Zeugnis für das Versagen der Wiener Bildungspolitik“, so der Klubobmann der Wiener Volkspartei Harald Zierfuß in einer ersten Reaktion angesichts der heutigen Pressestunde.

Von 40 Prozent auf 51 Prozent außerordentliche Schulanfänger in nur fünf Jahren: Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Immer mehr Kinder starten ohne ausreichende Deutschkenntnisse in die Schule. „Das ist ein bildungspolitisches Totalversagen in Zahlen. Die Neos tragen in Wien seit Jahren Verantwortung und schaffen es nicht, die wichtigste Grundlage für Bildung, Integration und Chancengerechtigkeit sicherzustellen“, so Zierfuß.

Die Wiener Volkspartei fordert daher eine komplette Neuaufsetzung der Deutschförderung im Kindergarten. „Das Problem beginnt lange vor der Schule. Wien braucht eine Kindergartenpflicht für alle 3-Jährigen mit Deutschproblemen, deutlich mehr Deutschförderkräfte und endlich ernsthafte Kontrollen in den Kindergärten. Wer Integration ernst meint, darf nicht warten, bis es zu spät ist“, betont Zierfuß.

„Mit den Maßnahmen der Wiener Volkspartei kann innerhalb von fünf Jahren sichergestellt werden, dass jedes hier geborene Kind beim Schuleintritt ausreichend Deutsch kann. Die Neos müssen endlich ihre Blockadehaltung beenden und ins Tun kommen“, so Zierfuß abschließend.

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