Industrie zu Pressestunde: Bildungsminister Wiederkehr adressiert zentrale Herausforderungen – nun Umsetzung entscheidend

Wien (OTS) -

Die Industriellenvereinigung (IV) sieht die in der heutigen Pressestunde skizzierten Reformansätze von Bildungsminister Christoph Wiederkehr als wichtigen Schritt, zentrale Herausforderungen im Bildungssystem anzugehen. Viele der angesprochenen Maßnahmen greifen langjährige Empfehlungen auf und finden nun Eingang in die Reformagenda. Das ist grundsätzlich positiv und zu begrüßen.

Entscheidend wird nun sein, die angekündigten Vorhaben rasch in die Umsetzung zu bringen und dabei klare Prioritäten zu setzen. Gerade in der Elementarpädagogik ist es zu begrüßen, dass strukturelle Fragen aufgegriffen werden. Mit den im Doppelbudget 2027/28 zusätzlich vorgesehenen 340 Mio. Euro für den Bildungsbereich eröffnet sich die Möglichkeit, zentrale Reformen tatsächlich anzugehen. Bundesweit einheitliche Qualitätsstandards – etwa bei Gruppengrößen, Kernzeiten und Arbeitsbedingungen – sowie ein gemeinsamer Bildungsrahmenplan sind wesentliche Voraussetzungen für eine nachhaltige Aufwertung der Elementarpädagogik. Nun gilt es, diese Ansätze im Rahmen der Reformpartnerschaft Bildung in konkrete Einigungen zu überführen.

Ein zentrales Anliegen bleibt die Sicherstellung grundlegender Kompetenzen. Ziel muss sein, dass Schülerinnen und Schüler die Schule mit ausreichenden Kenntnissen in Deutsch, Mathematik und Englisch verlassen. Eine verbindliche Bildungspflicht ist ein wesentlicher Hebel, um dieses Ziel systematisch abzusichern und die Grundlage für Beschäftigungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

Auch die Stärkung von Wirtschaftsbildung und Berufsorientierung durch die Einführung eines eigenständigen Unterrichtsfachs ist aus Sicht der Industrie von großer Bedeutung. Sie trägt dazu bei, wirtschaftliche Zusammenhänge verständlich zu machen und junge Menschen bei fundierten Bildungs- und Berufsentscheidungen zu unterstützen.

Die Industriellenvereinigung hält fest: Der eingeschlagene Weg ist richtig – nun kommt es darauf an, klare Verantwortlichkeiten festzulegen, Effizienzen zu heben und die Umsetzung konsequent voranzutreiben.