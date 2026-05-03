50 Jahre Mitropa-Cup: Jubiläumsturnier gestartet

St. Veit an der Glan (OTS) -

Der Österreichischer Schachbund eröffnet den Mitropa-Cup 2026 in St. Veit an der Glan und feiert damit das 50-jährige Jubiläum des traditionsreichen Mannschaftsturniers. Die Veranstaltung ist dem Andenken an Kurt Jungwirth gewidmet, der den Bewerb 1976 ins Leben rief. ÖSB-Präsident Michael Stöttinger eröffnete das Turnier, während Michael Jungwirth in einer Rede an das Lebenswerk seines Vaters erinnerte.

Sportlich gelingt Schweiz, Deutschland und Frankreich ein perfekter Auftakt mit jeweils zwei Siegen in der offenen Klasse und bei den Frauen. Aus österreichischer Sicht setzt IM Lukas Dotzer mit einem Sieg am Spitzenbrett gegen Tomothe Razafindratsima (2546) ein Highlight. Die Teamduelle gegen Frankreich gehen jedoch mit 1:3 und 0,5:3,5 verloren.

Der Mitropa-Cup, organisiert vom Kärntner Schachverband unter Präsident Friedrich Knapp, läuft noch bis 10. Mai und bringt internationale Top-Teams nach Kärnten. Alle Partien werden live übertragen, tägliche Highlights ergänzen das Programm für Schachfans vor Ort und online.

Links

Ergebnisse: https://chess-results.com/tnr1394907.aspx

Website Österreichischer: https://www.chess.at

Website Mitropa Chess Association: http://mitropachess.eu

Live-Übertragung: http://live.chess.at/info.htm

Youtube Channel GM Blohberger: https://www.youtube.com/@febloh