Marchetti: „Bei kommenden Reformen im Bildungsbereich notwendige Schritte in der Sonderpädagogik mitbedenken“

Wien (OTS) -

„Im Rahmen der kommenden Reformen im Bildungsbereich müssen wir auch die notwendigen Schritte in der Sonderpädagogik mitbedenken. Jedes verlorene Jahr ist ein spürbarer Verlust für die Kinder, die sonderpädagogischen Förderbedarf haben. Wir müssen hier rasch und gründlich agieren, um allen Kindern in unserem Land die Bildung zu ermöglichen, die sie verdient haben. Im Regierungsprogramm haben wir uns dazu auf eine Reihe von Maßnahmen verständigt: Für eine merkliche Verbesserung braucht es einen Rechtsanspruch auf ein 11. und 12. Schuljahr für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Zudem braucht es sowohl ein verpflichtendes Modul der inklusiven Pädagogik im Rahmen des regulären Lehramtsstudiums als auch eine eigenständige Lehramtsausbildung für Inklusion und Sonderpädagogik. Eine solche Ausbildung würde das Berufsbild der Sonderpädagogin bzw. des Sonderpädagogen klar aufwerten“, betont der Bildungssprecher der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen dürfen nicht länger als reine Unterstützungskräfte wahrgenommen werden, sondern als hochqualifizierte Expertinnen und Experten. Außerdem braucht es eine Neukonzipierung des sonderpädagogischen Förderbedarfs inklusive bedarfsgerechter Ausstattung – bis dahin brauchen wir eine Anhebung der Deckelung für sonderpädagogische Förderung von 2,7 % auf 4,5 %“, so Marchetti abschließend.