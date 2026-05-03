Termine am 4. Mai in der Rathauskorrespondenz

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Wien (OTS) -



09.30 Uhr, Samariterbund startet „Soziale Landwirtschaft“: Eröffnung mit Stadtrat Peter Hacker, Stiftungsvorständin Agnes Berlakovich, Samariterbund-Präsidentin Susanne Drapalik und Samariterbund-Geschäftsführer Oliver Löhlein (13., Großes Tor gegenüber von Riedelgasse 12)

11.00 Uhr, PK Grüne Wien: „Wie die Stadtregierung bei Menschen mit Behinderung kürzt – 5 Punkte für mehr Inklusion in Wien“ mit u.a. der nicht amtsführenden Stadträtin Judith Pühringer und Gemeinderätin Julia Malle (1., Ecksalon im Grünen Klub im Rathaus, Stiege 8)

11.30, Prognose Gemeindefinanzen bis 2029 und Handlungsempfehlungen mit u.a. Matthias Stadler, Bürgermeister St. Pölten, Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger und stv. KDZ-Geschäftsführer Alexander Maimer (1., Rathaus, Österreichischer Städtebund, Stiege 5, Hochparterre) (Schluss) red

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