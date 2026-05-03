- 03.05.2026, 12:00:32
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- OTS0023
Termine am 4. Mai in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 09.30 Uhr, Samariterbund startet „Soziale Landwirtschaft“: Eröffnung mit Stadtrat Peter Hacker, Stiftungsvorständin Agnes Berlakovich, Samariterbund-Präsidentin Susanne Drapalik und Samariterbund-Geschäftsführer Oliver Löhlein (13., Großes Tor gegenüber von Riedelgasse 12)
- 11.00 Uhr, PK Grüne Wien: „Wie die Stadtregierung bei Menschen mit Behinderung kürzt – 5 Punkte für mehr Inklusion in Wien“ mit u.a. der nicht amtsführenden Stadträtin Judith Pühringer und Gemeinderätin Julia Malle (1., Ecksalon im Grünen Klub im Rathaus, Stiege 8)
- 11.30, Prognose Gemeindefinanzen bis 2029 und Handlungsempfehlungen mit u.a. Matthias Stadler, Bürgermeister St. Pölten, Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger und stv. KDZ-Geschäftsführer Alexander Maimer (1., Rathaus, Österreichischer Städtebund, Stiege 5, Hochparterre)
(Schluss) red
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