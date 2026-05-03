Startschuss für Parkbetreuung und FAIR-PLAY-TEAMs in die Sommer-Saison 2026

Wien (OTS) -

Die beiden großen Outdoor-Programme der Stadt Wien – Jugend starten ab Mai in Wiener Parks und anderen öffentlichen Plätzen. Sie bieten kostenlos und flexibel Spiel und Spaß für Kinder und Jugendliche bei der Parkbetreuung, Info und Beratung für alle von den FAIR-PLAY-TEAMs.

Die Saison der Wiener Parkbetreuung hat begonnen und alle Kinder ab 6 Jahren sind herzlich eingeladen, mitzumachen! In 160 Parks sowie in Schul-, Jugendsport- und Wohnhausanlagen in ganz Wien gibt es nachmittags vielfältige Angebote voller Spiel, Spaß und Bewegung. Die FAIR-PLAY-TEAMs sind zwar das ganze Jahr unterwegs, aber auch für sie beginnt mit den wärmeren Temperaturen jetzt die Hauptsaison. Die Mitarbeiter*innen der FAIR-PLAY-TEAMs treten auf öffentlichen Plätzen mit den Nutzer*innen aller Altersgruppen und mit unterschiedlichen sozialen Hintergründen in Dialog. Sie setzen sich für ein respektvolles Miteinander und gegenseitiges Verständnis ein, beraten und unterstützen bei Konflikten konstruktive Wege zu finden.

Lernen, Spielen, Mitgestalten - die Wiener Parkbetreuung

Rund 260 Mitarbeiter*innen der Wiener Parkbetreuung freuen sich darauf, gemeinsam mit den Kindern spannende Aktivitäten zu machen. Die Angebote richten sich nach den Interessen der Kinder und Jugendlichen und können von ihnen auch mitgestaltet werden. Die Teilnahme ist freiwillig, unverbindlich und kostenlos. Im Jahr 2025 konnten rund 15.000 Kinder mit dem Angebot erreicht werden.

„Es ist immer wieder schön zu beobachten, wie Kinderaugen strahlen, sobald die Parkbetreuung da ist. Genau dafür gibt es dieses Angebot. Kinder und Jugendliche bekommen die Gelegenheit, verschiedenste Spiele und Sportaktivitäten auszuprobieren und sie aktiv mitzugestalten. So wird der Park noch mehr zu einem Ort voller Bewegung, Spaß und gemeinsamer Erlebnisse. Mein Dank gilt den engagierten Mitarbeiter*innen der Parkbetreuung, die dieses Angebot mit ihrem Einsatz möglich machen“, so Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling.

Gutes Zusammenleben – für eine lebendige Parkgemeinschaft

Die Wiener Parkbetreuung ist Teil der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Die Parkbetreuer*innen schaffen Räume für Begegnung, partizipative Projekte und die Identifikation mit dem Wohnumfeld. Mit Methoden aus Spiel-, Erlebnis- und Freizeitpädagogik erleben Kinder und Jugendliche Parks als Orte des Lernens, Entdeckens und Mitmachens.

„Die Parkbetreuer*innen tragen wesentlich dazu bei, dass das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Generationen und Kulturen in den Parks gut gelingt. Die Wiener Parkbetreuung bezieht nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Eltern, Begleitpersonen und ältere Menschen aktiv in die Angebote ein. Ob Brett- und Kartenspiel, Fußball oder kreatives Gestalten - für Kinder ab 6 gibt es im Freien viel zu erleben. An manchen Tagen finden auch Ausflüge, Feste und Sportturniere statt. In vielen Bezirken gibt es zusätzlich Freizeitaktivitäten für Jugendliche“, so Christina Pantucek-Eisenbacher, Leiterin des Referats Jugend der Abteilung Bildung und Jugend.

Die Angebote werden von den Wiener Bezirken finanziert und der Abteilung für Bildung und Jugend koordiniert.

Mehr Infos sowie den Info-Folder zur Parkbetreuung in mehreren Sprachen unter: www.parkbetreuung.wien.gv.at

FAIR-PLAY-TEAMS für ein gutes soziales Klima in Parks, auf Straßen und Plätzen

Rund 60 geschulte Mitarbeiter*innen zählen zu den FAIR-PLAY-TEAMs. Sie sind ganzjährig in den Nachmittags- und Abendstunden im öffentlichen Raum unterwegs, jeweils zu zweit und sichtbar durch gebrandete T-Shirts, Rucksäcke oder Jacken.

Im Jahr 2025 wurden rund 93.000 Kontakte mit Bürger*innen hergestellt – zur Hälfte mit Erwachsenen, zur anderen Hälfte mit Kindern und Jugendlichen. Die kontaktstärksten Monate sind Juni und September.

Die FAIR-PLAY-TEAMs setzen in ihrer Arbeit auf den Dialog. Sie kommen mit Menschen ins Gespräch, die sich im öffentlichen Raum aufhalten. Ihre Aufgabe ist ein respektvolles Miteinander und gegenseitiges Verständnis zu fördern. Gleichzeitig laden sie dazu ein, den öffentlichen Raum fair zu nutzen und gemeinsam positiv zu gestalten. Bei Konflikten hören die Teams aufmerksam zu und unterstützen dabei, konstruktive Wege zu finden. Ihr Ziel ist es, Situationen zu beruhigen und für alle Beteiligten eine gute Lösung zu ermöglichen.

Darüber hinaus informieren die FAIR-PLAY-TEAMs über Angebote der Stadt, von Beratungsstellen bis hin zu Freizeitmöglichkeiten. Das unkomplizierte Ansprechen direkt vor Ort macht es vielen Menschen leichter, Unterstützung zu finden und den richtigen nächsten Schritt zu setzen.

„Die FAIR-PLAY-TEAMs nehmen aufmerksam wahr, was sich vor Ort verändert, wer sich dort aufhält und welche Entwicklungen es gibt. Durch diese kontinuierliche Präsenz und Beobachtung verfügen sie über ein umfassendes Wissen, und gelten als erfahrene Ansprechpartner*innen für den öffentlichen Raum“, betont Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling.

„Durch die vielen Gespräche entwickeln die Mitarbeiter*innen der FAIR-PLAY-TEAMs ein gutes Verständnis für die Lösung von Konflikten, zur Verbesserung der Stimmung vor Ort oder zur Unterstützung einzelner Menschen oder Gruppen. Aus diesen Erkenntnissen entstehen lebendige und vielfältige Angebote: von gemütlichen Parkcafés über gemeinsame Bewegungsaktivitäten bis hin zu weiteren Aktionen, die Begegnung fördern und das Miteinander stärken“, erklärt die Projektleiterin in der Abteilung Bildung und Jugend, Kirsten Popper-Nelvai.