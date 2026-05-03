- 03.05.2026, 09:30:34
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REMINDER: Lagebericht Verfassungsschutz
Innenminister Karner, Staatssekretär Leichtfried und DSN-Direktorin Mayer präsentieren den Lagebericht Verfassungsschutz 2025 – 4. Mai 2026, 10 Uhr
Anlässlich der Präsentation des Lageberichts Verfassungsschutz 2025 laden Innenminister Gerhard Karner, Staatssekretär Jörg Leichtfried und die Direktorin der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, Sylvia Mayer, zu einer Pressekonferenz ein.
Wann: 4. Mai 2026, 10 Uhr
Wo: Innenministerium, Herrengasse 7, 1010 Wien, Festsaal
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.
Akkreditierungslink: https://tinyurl.com/bddkhyaw
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
[email protected]
https://www.bmi.gv.at
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