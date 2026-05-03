FPÖ - Resch: Ideologische Dauerbespielung am APA-Turm missbraucht öffentlichen Raum für LGBTIQ-Propaganda

Wien (OTS) -

Mit scharfer Kritik reagiert der Wiener FPÖ-Landtagsabgeordnete und gf. Bezirksparteiobmann der FPÖ-Döbling Klemens Resch auf das neu angebrachte Wandgemälde am ehemaligen APA-Turm in Heiligenstadt: „Es ist ungeheuerlich, dass die SPÖ offenbar keine Gelegenheit auslässt, um die Wienerinnen und Wiener mit ideologisch aufgeladener Symbolpolitik zu konfrontieren. Anstatt eine echte Aufwertung des seit Jahrzehnten brachliegenden Areals voranzutreiben, wird hier erneut auf plakative Dauerpropaganda gesetzt.“

Das großflächige Kunstwerk, das unter anderem klar erkennbare Farbgestaltungen in Anlehnung an bekannte gesellschaftspolitische Symboliken zeigt, sei für viele Bürger nicht nachvollziehbar und stelle aus Sicht der FPÖ eine vertane Chance dar.

„Grundsätzlich stehen wir einer künstlerischen Gestaltung des Turms positiv gegenüber, da es sich seit Jahren um einen städtebaulichen Schandfleck handelt. Um das auch klar zu unterstreichen, haben wir in der Döblinger Kulturkommission einer künstlerischen Gestaltung ausdrücklich zugestimmt. Leider war zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt, dass es sich dabei um eine derart ideologisch aufgeladene Propaganda-Gestaltung handeln würde. Gerade an einem derart prominenten Standort hätte man die Möglichkeit gehabt, Identität zu stiften und einen echten Bezug zum Bezirk Döbling sowie zur Stadt Wien herzustellen“, betont Resch.

Die FPÖ fordert daher eine umgehende Umgestaltung der Fassadenflächen: „Wir schlagen vor, dass auf einer Seite des Turms das Döblinger Bezirkswappen angebracht wird und auf der anderen Seite das Wiener Stadtwappen mit schwarzem Adler und Brustschild. Das wäre ein sichtbares Zeichen für Heimatverbundenheit und Identität statt ideologischer Belehrung.“