FPÖ - Irschik: Parkraum-Abzocke beim Mai-Lüfterl ist ein Skandal

Wien (OTS) -

Scharfe Kritik kommt von der FPÖ Floridsdorf an der Vorgehensweise der Stadt Wien rund um das traditionelle „Mai-Lüfterl“, immerhin eine der größten Freiluftveranstaltungen der Stadt, zu der Besucher aus ganz Wien und Niederösterreich kommen. Bezirksparteiobmann und Landtagsabgeordneter Wolfgang Irschik spricht von einem Skandal, der die falschen Prioritäten der rot-pinken Stadtregierung offenlegt.

„Während beim Mai-Lüfterl tausende Menschen bei bestem Wetter feiern und sogar Bürgermeister Ludwig vor Ort ist, schickt die Stadt gleichzeitig die Parkraumüberwachung los, um die Besucher abzukassieren“, so Irschik und ergänzt: „Seit über 30 Jahren gibt es dieses traditionsreiche Fest, so etwas haben wir jedoch noch nie erlebt!“

Für ihn ist klar: „Offenbar braucht Wien jeden Cent, wenn man nicht einmal bei einem Fest für die Bevölkerung ein Auge zudrücken kann. Statt Unterstützung gibt es beinharte Strafaktionen auf dem Rücken der Wienerinnen und Wiener.“

Abschließend fordert der Floridsdorfer FPÖ-Bezirksparteiobmann ein sofortiges Umdenken. Veranstaltungen wie das Mai-Lüfterl müssten im Sinne der Bürger unterstützt und nicht durch überzogene Kontrollen belastet werden.