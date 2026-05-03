FPÖ - Brucker zu Babler-Film-Flop: Sofortige Rückzahlung der Wiener Förderung gefordert

Wien (OTS) -

Der Kultursprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Lukas Brucker, fordert nach den nun bekannt gewordenen Zuschauerzahlen des Films „Wahlkampf“ die sofortige Rückzahlung der Wiener Fördermittel in der Höhe von 183.000 Euro. Insgesamt wurden 553.000 an öffentlichen Mitteln für diesen Film aufgewendet. Laut Medienberichten lockte die Doku über SPÖ-Chef Andreas Babler nicht einmal 895 Besucher in die Kinos – rechnerisch entspricht das rund 617 Euro Steuergeld pro Zuschauer. „Das ist kein Kulturprojekt, das ist rote Eigenwerbung auf Kosten der Steuerzahler. Wenn ein Film floppt, dann trägt normalerweise der Produzent das Risiko. Hier zahlt die Allgemeinheit für parteipolitische Propaganda“, kritisiert Brucker.

Der Förderbetrag der Stadt Wien müsse daher umgehend rückerstattet werden. „Die SPÖ soll diesen Flop aus ihrer eigenen Parteikassa bezahlen. Es ist nicht Aufgabe der Wienerinnen und Wiener, für PR-Projekte eines amtierenden Parteichefs aufzukommen.“

Scharfe Kritik übt Brucker auch an der Wiener ÖVP: „Dass die ÖVP unserem Antrag auf Förderrückzahlung nicht zugestimmt hat, zeigt ihre völlige Selbstaufgabe. Statt Opposition zu sein, betreibt sie nur mehr Anbiederung an die Ludwig-SPÖ und macht sich zum willfährigen Mehrheitsbeschaffer.“

„Jeder Euro, der in dieses Projekt geflossen ist, gehört zurückgeholt. Dieses rote System aus Fördermissbrauch und politischer Selbstinszenierung muss endlich beendet werden“, bekräftigt Brucker.