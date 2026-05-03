Zweimal Gedenken im ORF: „Gegen Gewalt und Rassismus“ und „An die Befreiung vom Nationalsozialismus“ am 5. und 8. Mai

Wien (OTS) -

Am Dienstag, dem 5. Mai 2026, erinnert das österreichische Parlament mit dem Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus an die Opfer des Nationalsozialismus. Eröffnet wird die Veranstaltung vom Zweiten Präsidenten des Nationalrates, Peter Haubner. Die Gedenkrede hält die 97-jährige Zeitzeugin Hedi Schnabl Argent, die als Kind vor dem Nationalsozialismus nach Großbritannien geflüchtet war.

Margit Laufer wird ein Podiumsgespräch zum Thema leiten. Die Musik kommt vom Trio des Alma Rosé Instituts der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Der Präsident des Bundesrates, Markus Stotter, wird die Abschlussworte sprechen. ORF 2 überträgt am Dienstag, dem 5. Mai, um 11.00 Uhr.

Alljährlich am 8. Mai gedenkt die Bundesregierung der Befreiung vom Nationalsozialismus und der Beendigung des Zweiten Weltkriegs in Europa. Es sind Krisenzeiten, in denen wir uns befinden: Der Krieg in der Ukraine tobt seit vier Jahren und der Angriff Israels und der USA auf den Iran hat zu Toten, Vertriebenen und zur größten Wirtschaftskrise seit Jahren geführt. Eine Situation, die wohl auch in der Festrede von Ivan Krastev Niederschlag finden dürfte, dem international tätigen Politologen und Autor mit bulgarischen Wurzeln. Ein Ensemble der Wiener Philharmoniker wird den musikalischen Rahmen der Festveranstaltung gestalten, die ORF 2 am Freitag, dem 8. Mai, um 11.00 Uhr zeigt.

ORF-III-Programmschwerpunkt zum 8. Mai samt „Fest der Freude“ live vom Wiener Heldenplatz

Zum 14. Mal findet 2026 das „Fest der Freude“ statt, das jährlich am 8. Mai die bedingungslose Kapitulation der Nationalsozialisten 1945 feiert. Aus diesem Anlass präsentiert ORF III am Freitag, dem 8. Mai, einen umfangreichen „zeit.geschichte“-Schwerpunkt. Dieser startet am Vormittag mit einer Ausgabe „Österreich erzählt – Zeitzeuginnen und Zeitzeugen berichten“ (8.40 Uhr) und setzt – nach der werktäglichen „ORF III AKTUELL“-Livestrecke sowie der Live-Übertragung „Aus dem Parlament: 70 Jahre Österreich im Europarat“ – mit einer weiteren Sendung der Oral-History-Reihe (14.40 Uhr) fort. Es folgen der Vierteiler „Die Alliierten in Österreich“ – „Chocolate, Girls, Jazz & Uncle Sam“ (15.15 Uhr), „Die Russen sind da“ (16.05 Uhr), „Very British“ (17.00 Uhr) und „Autriche, mon amour“ (17.55 Uhr) – und die Dokumentation „Das KZ Gusen – Vom Tatort zum Gedenkort“ (18.45 Uhr). Höhepunkt des Schwerpunkts ist im ORF-III-Hauptabend das in „Erlebnis Bühne“ live vom Wiener Heldenplatz übertragene „Fest der Freude“ : Zu sehen sind „Der Festakt“ (19.40 Uhr) und „Das Konzert“ (20.15 Uhr) der Wiener Symphoniker unter der Leitung von Ingo Metzmacher. Anschließend zeigt ORF III den Zweiteiler „Die Kriegsjahre in Österreich“ mit „Der Weg in den Krieg“ (21.20 Uhr) sowie „Der Krieg kommt ins Land“ (22.10 Uhr). Den Gedenktag beschließt „Erlebnis Bühne“ mit „Eichmann vor Gericht“ (23.00 Uhr), einer Inszenierung des Landestheaters Linz über den Prozess gegen Adolf Eichmann.

Außerdem überträgt und kommentiert der Sender am Sonntag, dem 10. Mai, in einer Spezialausgabe von „ORF III AKTUELL“ die „Internationale Befreiungsfeier Mauthausen“ (11.00 Uhr) live vom Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers.

Das ORF.at-Netzwerk und der ORF TELETEXT widmen sich im Rahmen der aktuellen Berichterstattung dem Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus, erinnern an die Befreiung vom Nationalsozialismus sowie an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa und informieren über Gedenkveranstaltungen. ORF ON bietet im Rahmen einer Videokollektion Streams der TV-Sendungen inkl. der Übertragungen der Gedenkveranstaltungen aus dem Parlament und dem Bundeskanzleramt sowie des „Fests der Freude“. Zahlreiche weitere Beiträge, Dokumentationen und Zeitzeugenberichte stehen darüber hinaus in den Videoarchiven „Österreichs Zeitzeuginnen und Zeitzeugen“ und „Die dunkelste Zeit des 20. Jahrhunderts – Der Zweite Weltkrieg“ zur Verfügung.