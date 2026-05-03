Bundesheer startet mit Personalplus ins Jahr 2026

Wien (OTS) -

Das Bundesheer verzeichnet auch im ersten Quartal eine weiterhin positive Personalentwicklung: Insgesamt wurden von Jänner bis März rund 1.000 Personen aufgenommen, darunter über 870 Soldaten und mehr als 120 im zivilen Bereich. Dem stehen rund 430 Abgänge gegenüber. Damit ergibt sich trotz laufender Pensionierungen ein deutlicher Nettozuwachs von über 500 Personen. Besonders hervorzuheben ist dabei die breite Aufstellung der Neuaufnahmen: Von Soldaten über zivile Bedienstete bis hin zu Lehrlingen und Verwaltungspraktikanten.

„Der kontinuierliche Zustrom an Bewerberinnen und Bewerbern unterstreicht klar, dass das Bundesheer als Arbeitgeber an Attraktivität gewinnt. Die Personaloffensive greift: Immer mehr Menschen wählen bewusst den Weg ins Bundesheer. Das stärkt sowohl die Einsatzfähigkeit als auch die Zukunft des gesamten Systems“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Bereits im Jahr 2025 erzielte das Bundesheer eine sehr positive Personalentwicklung: Trotz 2.344 Abgängen konnten 3.039 Männer und Frauen neu in den Dienst aufgenommen werden. Dadurch wurde im vorigen Jahr ein Nettopersonalzuwachs von 695 Personen erreicht. Diese Entwicklung zeigt sich sowohl im militärischen als auch im zivilen Bereich deutlich: Im militärischen Bereich stieg der Personalstand um 404 Soldaten, im zivilen Bereich um 291 Mitarbeiter. Die Lehrlingsausbildung entwickelte sich ebenfalls positiv und verzeichnete 79 zusätzliche Aufnahmen junger Menschen.

Das Bundesheer bleibt damit auf einem klaren Wachstumskurs und positioniert sich weiterhin als moderner und sicherer Arbeitgeber in Österreich. Trotz dieser positiven Entwicklung besteht nach wie vor ein Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern in unterschiedlichen Bereichen – sowohl im militärischen als auch im zivilen Dienst. Besonders stark nachgefragt sind derzeit Fachkräfte in der IT sowie in technischen und handwerklichen Berufen.

Laufend stehen Informationen zu Karrieremöglichkeiten unter https://karriere.bundesheer.at/karriere/erste-schritte sowie https://bund.jobboerse.gv.at/sap/bc/jobs/ zur Verfügung.