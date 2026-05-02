  • 02.05.2026, 11:39:02
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Bis zu 412.000 sahen UNIQA-ÖFB-Cupfinale im ORF

Wien (OTS) - 

Das gestrige ÖFB-Cupfinale LASK – Altach war nicht nur ein Top-Spiel, sondern erreichte auch Top-Quoten: Bis zu 412.000 ließen sich den Cup-Fight in ORF 1 nicht entgehen, im Schnitt sahen 410.000 bei 33 Prozent Marktanteil die Verlängerung. In den jungen Zielgruppen 12–49 und 12–29 wurden dabei 43 bzw. 68 Prozent Marktanteil erreicht.
Und: 40.000 verfolgten das Spiel erstmals via ORF-TikTok-Kanal. Dabei wurden 100.000 Likes abgegeben und 4.600 Kommentare gesetzt.

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