FPÖ – ERINNERUNG: Einladung zur Pressekonferenz mit Herbert Kickl und Gerald Grosz

Wien (OTS) -

Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:

Donnerstag, 7. Mai 2026 | 10:00 Uhr

Pressekonferenz mit FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl und Buchautor Gerald Grosz

Ort: Level²² - Airport Tower | Towerstraße 3 | 1300 Wien-Flughafen

Thema: Präsentation des neuen Bestsellers „Ab nach Hause“

Ein organisatorischer Hinweis: Aufgrund der Sicherheitsbestimmungen des Flughafens ist für die Teilnahme an der Pressekonferenz eine Akkreditierung ZWINGEND erforderlich. Das Akkreditierungsansuchen muss Name und Medium enthalten. Für Kamerateams sind die Namen aller Mitarbeiter anzugeben. Akkreditierungswünsche ausschließlich per Mail an [email protected]. Der Akkreditierungsschluss ist Montag, der 4. Mai 2026 um 18:00 Uhr! Nachträgliche Änderungen sind nicht mehr möglich!

SERVICE: Informationen zur Anreise und zu Parkgelegenheiten finden Sie auf der Homepage des Flughafens: https://viennaairport.com/conference-center/anreise.

FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.