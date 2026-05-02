ESC-Stimmung am Urban-Loritz-Platz: Pop-Up-Spot für U-Bahn-Stars und bunter Radweg in ESC-Design

Wien (OTS) -

Die Vorbereitungen zum Eurovision Song Contest laufen auf Hochtouren: Nur noch wenige Tage, bis ganz Wien zur Bühne für Europa wird und Menschen aus aller Welt unter dem Motto „United by Music“ zusammenkommen. Mit einer Vielzahl an Aktionen im öffentlichen Raum will die Stadt Wien die ESC-Stimmung weiter heben.

So auch bei der U6-Station Burggasse/Stadthalle: Am neuen Pop-Up-Spot direkt auf dem Urban-Loritz-Platz erwarten die Besucher*innen ab 4. Mai musikalische Klänge von den allseits beliebten U-Bahn-Stars. Bis zum Finale am 16. Mai werden unterschiedlichste musikalische Darbietungen die Gäste in Song-Contest-Laune versetzen. „Der Countdown für den Song Contest läuft, die Vorfreude steigt in unserer Stadt merkbar an. Ich freue mich sehr, dass wir auch das Stadthallenumfeld in ESC-Stimmung bringen. In nächster Nähe zu den ESC-Shows in der Stadthalle präsentieren sich unsere U-Bahn-Stars am Urban Loritz Platz, quasi dem Vorzimmer zur Stadthalle, auf einer exklusiven Bühne. Neben den Darbietungen am Urban-Loritz-Platz wird auch die Party-Bim der Wiener Linien für gute Stimmung sorgen. Also am besten gleich den Tanzschein einpacken“, freut sich Öffi-Stadträtin Ulli Sima auf das Großevent. Neben den U-Bahnstars heben auch ein Stück ESC-gebrandeter Radweg, ESC-gebrandete Radständer sowie WienMobil-Räder für ESC-Stimmung im Stadthallenumfeld und darüber hinaus.

U-Bahn-Stars in ESC-Stimmung

Seit fast neun Jahren begeistern die 150 U-Bahn-Stars die Fahrgäste der Wiener Linien nach Londoner Vorbild an ausgewählten Orten im Öffi-Netz mit Live-Musik. Während des Song Contests schwingt auf den U-Bahn-Stars Spots ein Hauch von „70 Jahre ESC“ mit. Highlights sind, neben dem nun neuen Pop-Up-Standort auf dem Urban-Loritz-Platz unmittelbar bei der U6-Station Burggasse-Stadthalle, auch Events auf dem Karlsplatz. Dort wird die „WL x Song Contest“-Bim während der ESC-Woche zur Bühne für internationale Musiker*innen und Gesangsbegeisterte.

„Bei den Wiener Linien heißt es zum Song Contest ‚Gut informiert und bestens unterhalten‘: Neben der Party-Bim und Mitmachevents am Karlsplatz, spielen die U-Bahn-Stars als musikalische Botschafterinnen und Botschafter auf besonders frequentierten Bühnen im Öffi-Netz. Gewohnt exzellentes Service und dichte Intervalle haben die Wiener Linien selbstverständlich auch zum Song Contest im Programm“, betont Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien.

ESC-Farben am Radweg beim U-Bahn-Loritz-Platz

Doch nicht nur musikalisch putzt sich der Urban-Loritz-Platz heraus, auch optisch gibt es was zu sehen: Die Stadt Wien hat als sichtbares Zeichen für die Verbindung von Musik und nachhaltiger Mobilität die beiden etwa 40 Meter langen Radwege, die über den Urban-Loritz-Platz führen und den 7. mit dem 15. Bezirk verbinden, in den offiziellen ESC-Farben Morgenrot und Abendstimmung eingefärbt. So werden Einheimische wie Gäste schon bei der Anreise auf das internationale Musikevent eingestimmt. In glänzendem Weiß erstrahlt zudem das Logo des Song Contest und verspricht bereits 12 Punkte für die Gastgeberstadt. Neben der optischen Aufwertung des Weges sorgt die Farbe auch für mehr Sicherheit, da der Radweg für die Autofahrer besser sichtbar ist. Die Stadt Wien lädt alle ESC-Gäste ein, Wien auch mit dem Rad zu erkunden. Der Ausbau der Radwege wurde in den letzten Jahren massiv vorangetrieben. Seit dem Start der größten Radweg-Offensive im Jahr 2021 wurden bereits über 250 Projekte und knapp 100 km im Hauptradwegenetz umgesetzt. Auch heuer geht der Ausbau weiter, es stehen 33 Projekte und 12,5 km neue Radwege am Programm.

12 Punkte fürs Radeln: ESC auf Radständern und WienMobil Rädern

Auch mit dem WienMobil Rad, dem Bikesharing Angebot der Wiener Linien, gelangen Fans schnell, flexibel und ohne Parkplatzsuche zur Wiener Stadthalle. Ob von Fan Zonen, Hotspots oder aus angrenzenden Bezirken – das Rad wird während des Song Contest zur direkten Route zur Show und ermöglicht zugleich, die Stadt aus einer neuen Perspektive zu erleben.

Nach dem Motto „einmal anmelden, jederzeit aufsteigen“ stehen im gesamten Stadtgebiet 3.100 Leihräder sowie 300 E Bikes und Räder mit Kindersitzen zur Verfügung. Die Ausleihe erfolgt unkompliziert per App und ist bereits ab 35 Cent pro 30 Minuten möglich. Rund um die Stadthalle ist das Angebot besonders dicht: Die WienMobil Stationen Burggasse–Stadthalle U, Urban-Loritz-Platz und Markgraf-Rüdiger-Straße sorgen für eine komfortable, staufreie Anreise direkt bis in unmittelbare Nähe der Veranstaltung.

Doch nicht nur Radwege machen Lust auf den ESC: Mit eigens gebrandeten Radbügeln an 60 Standorten setzt Wien ein kreatives Zeichen für aktive Mobilität. Mit den beiden Sprüchen „12 Punkte fürs Radeln“ und „Standing Ovations für dein Radl“ wird die verbindende Kraft des Song Contests auf das Fahrradfahren übertragen – denn wie die Musik bringt auch das Radeln Menschen zusammen. Die Radbügel finden sich rund um die Austragungsstätte bei der Stadthalle sowie auf dem Rathausplatz, im Prater und auf dem Karlsplatz, wo ebenfalls zahlreiche Side-Events stattfinden werden.

Alle Infos zum Song Contest in und um die Öffis finden sich auf www.wienerlinien.at/song-contest und www.wienerlinien.at/song-contest-vienna (Englisch).

Mehr Infos zum Angebot von WienMobil Rad gibt es hier: https://www.wienerlinien.at/wienmobil/rad

Mehr Infos zu der größten Radwegoffensive in Wiens Geschichte gibt es hier: https://www.fahrradwien.at

Alle Infos zum Song Contest: https://eurovision.wien.gv.at/

rk-Fotoservice: https://presse.wien.gv.at/