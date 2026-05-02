Frühling, Fahrfreude, Faszination: Über 220 Mercedes-Benz SL verwandeln Laxenburg in Europas eleganteste Cabrio-Bühne

Laxenburg (OTS) -

Bei frühsommerlichem Traumwetter und Temperaturen von über 20 Grad verwandelte sich der Schlosspark Laxenburg am 1. Mai in eine eindrucksvolle Bühne automobiler Leidenschaft. Das 41. Internationale PR-Treffen des Mercedes-Benz SL-Club Austria wurde einmal mehr zu einem herausragenden Erfolg und zog zahlreiche Besucherinnen und Besucher sowie SL-Enthusiasten aus ganz Europa an.



Über 220 SL-Ikonen im Schlosspark

Über 220 Oldtimer und Youngtimer der legendären Mercedes-Benz SL-Baureihen präsentierten sich im einzigartigen historischen Ambiente und machten den Schlosspark zu einem exklusiven Freiluftmuseum. Die Bandbreite reichte von zeitlosen Klassikern bis hin zu modernen Ikonen.

Exklusive Highlights und wertvolle Sammlerstücke

Zu den absoluten Highlights zählten außergewöhnliche und besonders wertvolle Fahrzeuge wie der Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series, der legendäre Mercedes-Benz 300 SL „Flügeltürer“ sowie das spektakuläre „Blaue Wunder“, der berühmte Rennwagen-Schnelltransporter aus dem Jahr 1955 (Replica). Während sich ein Original im Mercedes-Benz Museum in Stuttgart befindet, konnte dieses außergewöhnliche Fahrzeug am 1. Mai in Laxenburg hautnah erlebt werden – ein besonderer Anziehungspunkt für Kenner und Liebhaber.

Internationale Bedeutung und historische Entwicklung

Die Veranstaltung stand nicht nur für automobile Exzellenz, sondern auch für gelebte internationale Vernetzung. Eine zentrale Rolle in der Entwicklung der Marke Mercedes-Benz in der Slowakei spielte Andrej Glatz, der ab 1989 maßgebliche Aufbauarbeit leistete und damit die Grundlage für die heutige Präsenz der Marke in der Region schuf.

Starke Community und internationale Partner

Unter den zahlreichen SL-Fans und Gästen befanden sich auch hochrangige Vertreter internationaler Partnerclubs. Besonders hervorzuheben sind Jan Novotny, Präsident des Mercedes-Benz SL Club Slovakia, sowie Petr Schweinervom Mercedes-Benz Klub Česká Republika. Gemeinsam mit vielen weiteren Gästen unterstrichen sie die enge Verbundenheit und den lebendigen Austausch innerhalb der europäischen SL-Community.

Engagierter Vorstand in Österreich

Auch der Vorstand des Mercedes-Benz SL-Club Austria war prominent vertreten: Präsident Markus Grasel sowie die Vizepräsidenten Michael H. Aigner und Robert Heintschel repräsentierten die starke und engagierte Clubstruktur in Österreich.

Stimmen zum Event

„Dieses Treffen zeigt Jahr für Jahr, was den SL so besonders macht: zeitlose Eleganz, technische Faszination und eine Community, die diese Leidenschaft lebt“, betont Präsident Markus Grasel. „Laxenburg ist ein Ort, an dem aus Begeisterung echte Verbindung entsteht.“

Auch internationale Stimmen bestätigen den besonderen Stellenwert des Events: „Das PR-Treffen in Laxenburg ist ein Fixpunkt für uns. Die Qualität der Fahrzeuge und die einzigartige Atmosphäre sind europaweit außergewöhnlich“, so Jan Novotny.

Plattform für Austausch und Begegnung

Mit Partnern wie MB Panonska, vertreten durch Julius Sabo, wird die Bedeutung des Treffens als Plattform für Austausch, Zusammenarbeit und Markenpflege zusätzlich unterstrichen.

Mit diesem gelungenen Saisonauftakt setzt der Mercedes-Benz SL-Club Austria ein starkes Zeichen für die lebendige Oldtimer- und Youngtimer-Kultur und bestätigt eindrucksvoll die ungebrochene Faszination einer der ikonischsten Modellreihen der Automobilgeschichte.





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