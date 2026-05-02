Sechsfachjackpot am Sonntag, es geht um 6,3 Millionen Euro

Wien (OTS) -

Am Tag der Arbeit hatte Fortuna, zumindest bei Lotto “6 aus 45”, Pause. Es gab erneut keinen Tipp für die “sechs Richtigen”, die gestern Abend aus den Zahlen 2, 21, 27, 39, 40 und 44 bestanden. Damit wurde aus dem vierten Fünffachjackpot des Jahres nun der zweite Sechsfachjackpot. Am Sonntag geht es für den oder die Sechser dann um einen Jackpottopf mit 6,3 Millionen Euro.



Es gab einen Fünfer mit Zusatzzahl, der in Vorarlberg getippt wurde. Hier war es der dritte von drei abgegebenen Quicktipps, der einen Gewinn von 119.000 Euro einbrachte.



Bei der Freitags-Ziehung wurde auch wieder ein Bonus in der Höhe von 30.000 Euro unter allen mitspielenden Tipps verlost. Dieser Gewinn geht dieses Mal an einen Tipp, der in Wien abgegeben wurde.

LottoPlus

Auch bei der LottoPlus Ziehung am Freitag gab es keinen Sechser. Davon konnten hier aber die LottoPlus Fünfer profitieren. Wie in den Spielbedingungen vorgesehen, wurde die Gewinnsumme des Sechsers auf sie aufgeteilt, jeder der 60 LottoPlus Fünfer erhält knapp 5.200 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde am Sonntag geht es um 250.000 Euro.

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