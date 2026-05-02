  • 02.05.2026, 08:30:32
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Land Niederösterreich fördert 22. Staffel der Serie „SOKO Donau“

LH Mikl-Leitner: „Triebkraft für Tourismus und regionale Wirtschaft“

St. Pölten (OTS) - 

Für die Herstellung der 22. Staffel der Fernsehserie „SOKO Donau“ vergibt das Land Niederösterreich eine Förderung in der Höhe von 90.000 Euro.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner dazu: „Die Serie ‚SOKO Donau‘ bringt auch in der 22. Staffel die wunderschönen Landschaften und Gegenden Niederösterreichs, konkret des Mostviertels, auf unsere Bildschirme – eingebettet in spannende Kriminalgeschichten.“ Niederösterreich sei oft Drehort für beliebte Serien und Spielfilme mit heimischen und internationalen Schauspielstars. „Die Filmindustrie in Niederösterreich pulsiert und wird damit zur Triebkraft für Tourismus und regionale Wirtschaft“, unterstreicht die Landeshauptfrau.

Die Fernsehserie „SOKO Donau“ wird mit der 22. Staffel fortgesetzt: Die Dreharbeiten sind von Mai bis Oktober 2026 in Niederösterreich, Wien und der Steiermark geplant. Zwei der 13 neuen Folgen der etablierten Krimiserie spielen in Niederösterreich, und zwar in Waidhofen an der Ybbs und Purgstall an der Erlauf. Damit werden im Mostviertel auch zwei Orte abseits der Donau einem größeren Publikum nähergebracht, und Niederösterreich wird als vielfältige Region positioniert. Es finden acht Drehtage in Niederösterreich statt.

Mit gezielten Investitionen in die Filmindustrie, wie durch diese Förderung, kommt das Land NÖ seinem Ziel nach, die verschiedenen niederösterreichischen Regionen kulturell, wirtschaftlich und touristisch zu stärken und hochwertige österreichische Film- und Fernsehproduktionen zu ermöglichen. Die Wertschöpfung und der wirtschaftliche Effekt für Niederösterreich, die unter anderem durch die Einbindung von lokalen Dienstleistern, Betrieben sowie Hotellerie und Gastronomie erzielt werden, entsprechen einem Vielfachen der Fördersumme.

Seit 21 Jahren ist die beliebte Serie ein Exportschlager des österreichischen Fernsehens: Sie wird in mehr als 25 Ländern weltweit ausgestrahlt. Die neue Staffel wird für das deutschsprachige Publikum ab Oktober 2026 auf den Sendern ORF und ZDF zu sehen sein.

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