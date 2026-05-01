By Your Side for 70 Years! Kurzfilm “Life of Toni” eröffnet am 12. Mai den Eurovision Song Contest 2026

Wien (OTS) -

Mit dem Kurzfilm „Life of Toni“ wird das erste Semifinale des Eurovision Song Contest am 12. Mai aus der Wiener Stadthalle live um 21.00 Uhr in ORF 1 eröffnet. Der vom ORF konzipierte Film erzählt – ganz ohne Worte und ausschließlich getragen von Musik – die Lebensgeschichte des Protagonisten Toni und damit zugleich die Geschichte des Eurovision Song Contest selbst. Die European Broadcasting Union (EBU) veröffentlicht „Life of Toni“ bereits im Vorfeld der Jubiläumsausgabe, damit EBU-Mitglieder den Film zur Feier des runden Geburtstags einsetzen können. „Life of Toni“ ist unter anderem auf Youtube unter https://youtu.be/I60TXs70v90 abrufbar.



Konzept von „Life of Toni“ stammt von Mischa Zickler. Als Creative Producer fungierte Christopher Steiner (ORF). Regie führte Chris Raiber und produziert wurde der Kurzfilm von TV-Friends.



Life of Toni – 70 Jahre Eurovision Song Contest



Ausgehend vom allerersten ESC im Jahr 1956 begleitet „Life of Toni“ einen österreichischen Eurovision-Fan durch sieben Jahrzehnte: vom staunenden Buben vor dem Fernsehgerät bis ins hohe Alter. Jede ESC-Nacht wird dabei zum Spiegel ihrer Zeit, jede Melodie zu einem verbindenden Element zwischen Generationen. So entsteht eine ebenso persönliche wie kollektive Erzählung – eine emotionale Zeitreise durch 70 Jahre Musik- und Fernsehgeschichte, ein ganzes Leben, „United by Music“.

