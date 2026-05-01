SP-Neumayer zum 1. Mai: „Wien schafft Zukunft mit Arbeitsplätzen und Chancen für alle“

Wien (OTS) -

Nach dem Landesparteitag stand auch der diesjährige Maiaufmarsch der SPÖ Wien ganz im Zeichen des Mottos „Wien schafft Zukunft“. Bei strahlendem Sonnenschein versammelten sich SPÖ-Vertreter:innen aus allen 23 Wiener Bezirken, der Gewerkschaft, aus den SPÖ-Vorfeldorganisationen sowie zahlreiche interessierte Menschen am Wiener Rathausplatz. Das Gesamtbild des Aufmarschs war geprägt von Forderungen nach fairen Arbeitsbedingungen, Bildungschancen für alle, leistbarem Wohnen, Zusammenhalt und sozialer Gerechtigkeit sowie der Gleichstellung zwischen den Geschlechtern. Darüber hinaus präsentierten sich die einzelnen Bezirke und Organisationen mit ihren politischen Schwerpunkten und Projekten.***

„Ich freue mich sehr, dass so viele Menschen heute, am Tag der Arbeit, auf den Wiener Rathausplatz gekommen sind, um gemeinsam für eine gerechte, solidarische Gesellschaft, Verteilungsgerechtigkeit und ein gutes Leben für alle einzutreten”, bedankt sich SPÖ Wien-Landesparteisekretär Jörg Neumayer, MA bei allen Besucher:innen für ihr starkes Zeichen der Solidarität. „Traditionellerweise ist der 1. Mai vom Kampf für die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geprägt. Unser Anspruch an Lohngerechtigkeit, an gute Arbeit bis zum Pensionsantritt, an gleichen Lohn für gleiche Arbeit, an die Schaffung neuer Arbeitsplätze, an Investitionen in Beschäftigte, an Fairness für Teilzeitbeschäftigte und an die Möglichkeit der lebenslangen Qualifizierung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hat nicht an Aktualität verloren, ganz im Gegenteil. Wir kämpfen weiter – Seite an Seite mit den Gewerkschaften“, betont Neumayer.

„Wien schafft Zukunft – und das heißt vor allem: Wien schafft Arbeitsplätze und Perspektiven für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“, führt Neumayer weiter aus. „Mit gezielten Investitionen in Zukunftsbranchen, Qualifizierung und Klimaschutz sichert Wien als Wirtschaftsmotor Österreichs Beschäftigung und schafft neue Chancen. Gemeinsam mit den Sozialpartnern stehen wir als Wiener Sozialdemokratie für Lohngerechtigkeit, gute Arbeitsbedingungen, Perspektiven für alle Beschäftigten und die Förderung von Zukunftsberufen.“

Alle Fotos zum Maiaufmarsch 2026 gibt es hier: https://www.flickr.com/photos/spoewien/albums/72177720333382817. (Schluss)