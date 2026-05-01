SPÖ-Seltenheim: „Kickls Bierzelt-Drohung, ‚Demokratie auf gesunden Kern zurückzuführen‘, ist brandgefährlich“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim übt heute, am Tag der Arbeit, scharfe Kritik am hasserfüllten Auftritt von FPÖ-Chef Kickl bei der FPÖ-Kundgebung in Linz. „Während die SPÖ am 1. Mai mit hunderten Maiaufmärschen in ganz Österreich ein starkes Zeichen für die Rechte der Arbeitnehmer*innen, Gerechtigkeit und Zusammenhalt sendet, liefert Kickl im blauen Bierzelt eine unerträgliche Hass-Suada. Chaos-Kickl hetzt und spaltet und spielt die Menschen in Österreich gegeneinander aus. Kickl ist eine Gefahr für unsere Sicherheit und die Demokratie in Österreich. Wenn Kickl im blauen Bierzelt von der Machtergreifung fantasiert und wörtlich sagt, er wolle ‚die Demorkratie auf ihren gesunden Kern zurückführen‘, müssen alle Alarmglocken schrillen“, so Seltenheim, der betont, dass die SPÖ die Demokratie mit aller Kraft verteidigt und Menschenrechte, Pressefreiheit und Frauenrechte schützt. Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Mit der FPÖ ist kein Staat zu machen – es ist gut, dass Österreich ein rechtsextremer Kanzler Kickl erspart geblieben ist!“ ****

„Kickl und Co. stehen immer auf der falschen Seite. Sie hofieren die Kriegs- und Teuerungstreiber Putin und Trump und machen Politik für die Superreichen in Österreich“, so Seltenheim, der betont: „Es ist kein Wunder, dass Kickl in seiner einstündigen Hass-Suada weder Perspektiven noch Lösungen für die drängendsten Herausforderungen liefert. Vom Kampf gegen die Teuerung über sichere Arbeitsplätze bis zur Sanierung des Budgets – Kickl und die blaue Truppe produzieren Empörung, Feindbilder und Chaos. Spaltung ist ihr Geschäftsmodell. Weil sie keine Lösungen haben“, so Seltenheim.

„Die FPÖ spaltet, die SPÖ sorgt für Ordnung. Wir behandeln arbeitende Menschen mit Respekt und stärken ihnen den Rücken. Wir sanieren das Budget sozial gerecht und nehmen Banken, Konzerne und Besserverdiener in die Pflicht. Und wir investieren in das Gesundheitssystem, in Pflege, Kinderbetreuung, den Wirtschaftsstandort und Beschäftigung. So stärken wir das Miteinander und sorgen für Chancen und Zuversicht in herausfordernden Zeiten“, so Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. (Schluss) ls/bj