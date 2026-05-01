  • 01.05.2026, 13:21:32
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Katzian/Tag der Arbeit: Solidarität ist die beste Antwort auf globale Herausforderungen

Gewerkschaften kämpfen weiter für größeren Beitrag der breiten Schultern

Wien (OTS) - 

ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian betonte in seiner Rede zum Tag der Arbeit die Bedeutung von Zusammenhalt in unsicheren Zeiten: „Viele Menschen fragen sich derzeit, wohin die Entwicklung führt. Das nützen rechtsextreme und demokratiefeindliche Kräfte mit falschen Versprechen und Hetze aus.“ Entscheidend sei daher, ob die Gesellschaft auseinanderbreche oder zusammenhalte.

Die schwierige budgetäre Lage stelle den Zusammenhalt auf die Probe. Katzian verwies darauf, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere seit dem Irankrieg, deutlich schwieriger geworden seien. Die Einigung auf das Doppelbudget sei dennoch wichtig, „weil sie Stabilität schafft“.

Für den ÖGB bleibe entscheidend, wer die Lasten trage: „Wer mehr hat, muss auch mehr beitragen.“ Positiv sei, dass ein erheblicher Teil der zusätzlichen Einnahmen von Konzernen, Banken und Spitzenverdienern kommen. Gleichzeitig kündigte Katzian an, weiter für mehr Verteilungsgerechtigkeit zu kämpfen: „Der Kampf um eine Erbschaftssteuer auf Millionenvermögen ist noch nicht vorbei.“ Der Einsatz für mehr Gerechtigkeit verbinde Gewerkschaften europaweit und international: „Ob in Wien, Rom, Berlin oder New York – große Vermögen müssen stärker zum Gemeinwohl beitragen.“

Katzian rief dazu auf, die Grundwerte der Sozialdemokratie hochzuhalten: „Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität.“ Solidarität sei „die stärkste Waffe gegen Hass, Spaltung und Fake News“ und Voraussetzung für ein gutes Leben für alle.

Abschließend erinnerte Katzian an die Bedeutung demokratischer Grundrechte wie Wahlrecht, Pressefreiheit, Rechtsstaatlichkeit und freie Gewerkschaften: „Eine gute Zukunft fällt nicht vom Himmel. Eine gute Zukunft wird uns nicht geschenkt. Eine gute Zukunft kann nur von uns gemeinsam erkämpft werden.”

Alle Fotos zum Maiaufmarsch 2026 gibt es hier: https://www.flickr.com/photos/spoewien/albums/72177720333382817. (Schluss)

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