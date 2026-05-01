ÖVP – Figl ad SPÖ: Rote Fahnen, leere Kassen und keine Reformen

Wien (OTS) -

Während sich die Wiener SPÖ selbst zelebriert, wird die arbeitende Bevölkerung mit wachsenden Abgaben, steigender Arbeitslosigkeit und sinkenden Realeinkommen bedacht. „Der 1. Mai mag für die SPÖ ein Festtag sein – für Wiens Wirtschaftstreibende und alle, die täglich hart arbeiten, ist er ein Symbol dafür, was diese SPÖ-Neos-Stadtregierung seit Jahren liegen lässt“, so Landesparteiobmann Markus Figl.

Wien verliert – strukturell und nachhaltig

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Wiens Anteil am österreichischen BIP ist auf rund 25 Prozent gesunken – von über 30 Prozent in den 1970er-Jahren. Wien ist mittlerweile Schlusslicht beim Pro-Kopf-Einkommen. Rund 40 Prozent aller Arbeitslosen Österreichs leben in Wien, ebenso leben über 70 Prozent der Mindestsicherungsbezieher in der Bundeshauptstadt. „Das ist keine Kleinigkeit, das ist eine massive Fehlentwicklung – und sie trägt die Handschrift der SPÖ-Neos-Stadtregierung. Statt Entlastung gibt es neue Abgaben, statt Reformen ein kategorisches ‚Nein‘ des Bürgermeisters“, so Figl.

Leistung wird bestraft, Stillstand wird verwaltet

Die SPÖ-Neos-Stadtregierung hat aus Wien eine Verhinderungsstadt gemacht: Unternehmen kämpfen mit langen Verfahren und lähmender Bürokratie, während andere europäische Metropolen längst schneller, digitaler und investitionsfreundlicher geworden sind. Wer in Wien etwas aufbauen will, bekommt zu oft Steine statt Unterstützung in den Weg gelegt. „Der Maiaufmarsch ist das Symbol einer Partei, die in der Vergangenheit lebt. Wien braucht einen echten wirtschaftspolitischen Neustart, bei dem Leistung wieder belohnt und Wachstum endlich ermöglicht wird. Die reflexartige Ablehnung aller Ideen für eine echte Zukunft der Stadt muss aufhören“, so Figl abschließend.