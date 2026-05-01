  • 01.05.2026, 11:37:32
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FPÖ-Fiedler: „Nur direkter Bürgerkontakt ist ehrlich“

„Sag's dem Fiedler“-Start am Hauptplatz Neunkirchen

Neunkirchen (OTS) - 

„Der einzige Chef in unserer Stadt ist die Bevölkerung. Genau deshalb gehen wir dorthin, wo die Menschen sind, und hören zu – ohne Umwege und ohne Inszenierung“, stellt FPÖ Neunkirchen Spitzenkandidat LAbg. Helmut Fiedler zum Start der Aktion „Sag´s dem Fiedler“ am Staatsfeiertag am Neunkirchner Hauptplatz klar und lädt dabei alle Neunkirchner ein, ihm persönlich vor Ort auf einem rot-weiß-roten Bürgertisch Anregungen, Wünsche, Beschwerden und Ideen mitzuteilen.

Im Mittelpunkt steht dabei das persönliche Gespräch: „Die Menschen wissen ganz genau, was falsch läuft. Wir wollen zuhören, nicht belehren. Egal ob Beschwerden, Ideen oder persönliche Anliegen – wir nehmen das ernst und arbeiten daran“, so Fiedler weiter. Ganz bewusst grenzt sich die FPÖ Neunkirchen dabei von anderen politischen Zugängen ab: „Während andere sich auf Facebook inszenieren und mit dem Zeigefinger belehren oder mit Sachbearbeitern auftreten, setzen wir auf den direkten Draht zu den Landsleuten. Wir brauchen keinen Hilfstrupp, um die Wünsche und Sorgen der Neunkirchner zu verstehen – wir reden selbst mit den Menschen.“

Für die FPÖ ist klar: „Was wir vor der Wahl sagen, gilt auch nach der Wahl. Nur gemeinsam mit den Bürgern können wir Neunkirchen vom Pannenstreifen wieder auf die Überholspur bringen. ,Sag’s dem Fiedler‘ ist mehr als eine Aktion – es ist unser Zugang zur Politik: zuhören, ernst nehmen und gemeinsam Lösungen finden.“

Die Termine finden/fanden am 1., 8. und 15. Mai am Hauptplatz in Neunkirchen, am 12. Mai in Peisching sowie am 19. Mai in Mollram statt.

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