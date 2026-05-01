  • 01.05.2026, 10:00:33
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Ö1-Jazzstipendium 2026 geht an Sängerin Carla Kaltenböck

Wien (OTS) - 

Sängerin Carla Kaltenböck ist Gewinnerin des 2026 zum neunten Mal vergebenen Ö1-Jazzstipendiums. Sie erhält ein zweijähriges Stipendium an der Jam Music Lab-Privatuniversität in Wien und die Möglichkeit einer CD-Produktion beim Wiener Label Quinton Records. Vergeben wurde das Ö1-Jazzstipendium am „Ö1 Jazztag“ (30.4.) im Rahmen eines Konzertabends im Innsbrucker Treibhaus.

Das Ö1-Jazzstipendium 2026 geht an die 23-jährige Wiener Sängerin Carla Kaltenböck. Sie tritt damit die Nachfolge von Robert Unterköfler (2018), Lukas Aichinger (2019), Constanze Friedel (2020) Madeleine Kaindl (2021), Alan Bartuš (2022), Andreas Varady (2023), Nina Feldgrill (2024) und Thomas Quendler (2025) an, denen das Ö1-Jazzstipendium zuvor von der Jury zuerkannt wurde. Die Jury wurde 2025 von drei auf sechs Personen aufgestockt: Neben Gitarrist Wolfgang Muthspiel, US-Produzent Jeffrey Levenson und Ö1-Jazzredaktionsleiter Andreas Felber sind nun auch Elke Tschaikner (Leiterin der Ö1 Musikabteilung), Anke Fischer (Elbphilharmonie Hamburg) und Dietmar Petschl (ORF-TV-Kultur) Teil des Gremiums. Jam Music Lab-Rektor Marcus Ratka überreichte Carla Kaltenböck die Jazzstipendien-Urkunde am „Ö1 Jazztag“ (30.4.) im Rahmen der abendlichen Ö1-Konzert-Live-Übertragung im Innsbrucker Treibhaus.

„Ich fühle mich mit der Geschichte des Jazz, den Stilen und Gesangstechniken, die dahinter stehen, sehr verbunden. Ich liebe das Spiel mit der Stimme, den Klangfarben, der Aussprache der Worte, der Frage, in welchen Buchstaben man sich ‚reinlegt‘. Da gibt der Jazz viel Raum. Ich sehe mich mehr als Vokalistin denn als Sängerin“, so Carla Kaltenböck. Ihre Leidenschaft für Jazz entwickelte sich früh: Sie nahm privaten Gesangsunterricht bei Jessica Slavik und Anna Anderluh, zudem Jazzsaxofonstunden bei Lukas Schiemer. Ab Herbst 2022 studierte sie Jazzgesang an der Jam Music Lab-Privatuniversität in Wien, anfangs bei Chanda Rule, dann bei Maja Jaku. Parallel dazu sammelte sie in mehreren Bands Bühnenerfahrung, u. a. mit ihrem Jazzquartett Carla’s Cafe und dem Neo-Soul-Projekt Orange Orchid, mit dem sie im April 2025 die EP „Blooming Pulse“ veröffentlichte. Das erste Album der Band Carla’s Cafe wird „Dream Archives“ heißen und soll in den kommenden Monaten erscheinen. Alle Informationen im Detail sind abrufbar unter https://oe1.orf.at/jazzstipendium.

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