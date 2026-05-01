IV-Sparringprogramm Netzwerk Aufsichtsrat startet wieder

Wien (OTS) -

Der Aufsichtsrat spielt gerade in der Industrie für die strategische Ausrichtung und Stabilität von Unternehmen eine zentrale Rolle. Etwas mehr als zwei Drittel der aufsichtsratspflichtigen Unternehmen in Österreich sind Mitglieder der Industriellenvereinigung (IV). Die vorhandene Expertise, Erfahrung und Perspektive ist daher von großer Relevanz für die heimische Industrie. Das IV-Sparringprogramm Netzwerk Aufsichtsrat verfolgt bereits im vierten Durchgang das Ziel, den Frauenanteil in Österreichs Aufsichtsräten nachhaltig zu erhöhen und damit die Diversität in Entscheidungsgremien zu stärken. „Studien und Erfahrungen belegen nicht erst seit heute: Diversität führt zu besseren Entscheidungen und damit Ergebnissen. Qualifizierte Frauen für Aufsichtsratsfunktionen gibt es genügend – sie bringen Erfahrung, Expertise und die Bereitschaft zur Verantwortung mit. Aktuell sind knapp ein Drittel der Aufsichtsratsmandate in Österreich weiblich“, betont IV-Vizepräsidentin und Programminitiatorin Sabine Herlitschka. „Mit dem Sparringprogramm schaffen wir gezielt Sichtbarkeit und stärken Vernetzung.“

Das Programm ist bewusst praxisorientiert angelegt und begleitet qualifizierte Kandidatinnen gezielt beim Einstieg in ihre künftige Rolle. Erfahrene Aufsichtsrätinnen und Aufsichtsräte bilden Tandems mit potenziellen Mandatarinnen und unterstützen sie durch persönlichen Austausch. Parallel zu den zunehmenden rechtlichen Anforderungen ist auch in der Aufsichtsratslandschaft selbst eine klare Entwicklung in Richtung Professionalisierung zu beobachten: Die Community ist klein, gut vernetzt und der intensive Austausch nimmt zu. Vernetzung, Weiterbildung sowie Diskussionen zu Verantwortung, Haftung, neuen regulatorischen Vorgaben und guter Governance gewinnen zunehmend an Bedeutung.

Bereits drei Durchgänge des Programms wurden erfolgreich umgesetzt. Seit dem Start vor rund fünf Jahren haben Absolventinnen des Programms mehr als 25 Aufsichtsrats- und Beiratsmandate übernommen.

Professioneller Aufsichtsrat als Erfolgsfaktor

Das Netzwerk Aufsichtsrat ist kein Ausbildungsprogramm, sondern ein Format für gezielten Austausch auf Augenhöhe. Die teilnehmenden Kandidatinnen verfügen bereits über die notwendige fachliche Qualifikation, im Mittelpunkt steht die Verbindung von Erfahrung und neuer Perspektive. In 1:1-Sparringtandems begleiten erfahrene Aufsichtsrätinnen und Aufsichtsräte potenzielle Mandatarinnen in einem kontinuierlichen, persönlichen Dialog. Beide Seiten profitieren: Die Kandidatinnen vom Erfahrungswissen etablierter Aufsichtsrätinnen und Aufsichtsräte und diese wiederum von neuen Sichtweisen und aktuellen Fragestellungen. So entsteht ein belastbares Netzwerk, das die Qualität von Aufsichtsratsarbeit stärkt und einen nachhaltigen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und zum Wirtschaftsstandort leistet.

Dieser Ansatz trägt der gewachsenen Bedeutung von Aufsichtsräten Rechnung, die sich insbesondere in den vergangenen Krisenjahren deutlich gezeigt hat. Industrieunternehmen sind in besonderem Maße mit langfristigen Investitionen, konjunkturellen Schwankungen und globalen Risiken konfrontiert. Aktuell sind 166 der insgesamt 523 Aufsichtsratsmandate mit Frauen besetzt – das entspricht einem Anteil von 31,7 Prozent. Gleichzeitig zeigen Studien, dass Geschlechterparität einen positiven Einfluss auf die Gremienarbeit hat. Leistungsfähige Aufsichtsräte tragen wesentlich dazu bei, Stabilität und Handlungsfähigkeit zu sichern, Risiken realistisch einzuschätzen und das Management bei strategisch komplexen Entscheidungen zu unterstützen. Das IV-Sparringprogramm schafft somit ein konkretes Angebot.

Der vierte Durchgang des IV-Sparringprogramms Netzwerk Aufsichtsrat ist im April 2026 mit insgesamt 15 Tandem-Paaren gestartet und läuft bis Februar 2027. Die Idee zum Programm stammt von IV-Vizepräsidentin Sabine Herlitschka, die auch als Schirmherrin fungiert. Eine Übersicht über alle Absolventinnen des Programms findet sich in der Datenbank unter: https://sparringprogramm.at/

Fotos der Veranstaltung (Copyright: Katharina Schiffl) finden Sie HIER.