  • 01.05.2026, 09:31:02
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AVISO: Lagebericht Verfassungsschutz

Innenminister Karner, Staatssekretär Leichtfried und DSN-Direktorin Mayer präsentieren den Lagebericht Verfassungsschutz 2025 – 4. Mai 2026, 10 Uhr

Wien (OTS) - 

Anlässlich der Präsentation des Lageberichts Verfassungsschutz 2025 laden Innenminister Gerhard Karner, Staatssekretär Jörg Leichtfried und die Direktorin der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, Sylvia Mayer, zu einer Pressekonferenz ein.

Wann: 4. Mai 2026, 10 Uhr

Wo: Innenministerium, Herrengasse 7, 1010 Wien, Festsaal

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Akkreditierungslink: https://tinyurl.com/bddkhyaw

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
[email protected]
https://www.bmi.gv.at

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