AVISO: Lagebericht Verfassungsschutz

Wien (OTS) -

Anlässlich der Präsentation des Lageberichts Verfassungsschutz 2025 laden Innenminister Gerhard Karner, Staatssekretär Jörg Leichtfried und die Direktorin der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, Sylvia Mayer, zu einer Pressekonferenz ein.

Wann: 4. Mai 2026, 10 Uhr

Wo: Innenministerium, Herrengasse 7, 1010 Wien, Festsaal

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Akkreditierungslink: https://tinyurl.com/bddkhyaw