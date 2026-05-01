ESC-Woche in Wien: Stabile Buchungslage und ausreichende Hotelkapazitäten

Wien (OTS) -

Als Host City des Eurovision Song Contest 2026 verfügt Wien über ausreichend Hotelkapazitäten für alle, die die besondere Atmosphäre während des Jubiläums-ESC und bei den zahlreichen Side-Events in der ganzen Stadt miterleben möchten.

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Laut dem aktuellen Stand der Vorausbuchungen in der Wiener Hotellerie ist die Auslastung während der ESC-Woche (10. bis 16. Mai) zuletzt gestiegen: Nach über 60 Prozent in der Vorwoche liegt sie derzeit bei bis zu rund 70 Prozent (Quelle: Interne Daten). „Die Buchungslage während der ESC-Woche entwickelt sich erfreulich“, so Norbert Kettner, Geschäftsführer WienTourismus. „Gleichzeitig gilt: Wien ist nicht ausgebucht. Sowohl für internationale Gäste als auch für Besucher:innen aus Österreich stehen weiterhin ausreichend Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung. Die aktuelle Entwicklung lässt zudem Spielraum für kurzfristige Buchungen. Mit über 42.000 Zimmern in 450 Hotels aller Kategorien findet jede und jeder, die bzw. der Teil der Eurovision-Song-Contest-Erlebnisse in Wien sein möchte, eine passende Unterkunft.“

Wien bietet genügend Kapazitäten

Laut der Bestandsstatistik 2025 stehen insgesamt 84.583 Betten in 42.426 Zimmern in rund 450 Hotelbetrieben zur Verfügung. Gegenüber 2024 entspricht dies einem Zuwachs von drei Prozent bei den Betten und vier Prozent bei den Zimmern; die Zahl der Wiener Beherbergungsbetriebe stieg um 17 Häuser bzw. vier Prozent. Eine Liste der Hotels und Unterkünfte in Wien finden Gäste auf wien.info.