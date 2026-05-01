  • 01.05.2026, 07:00:34
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Personalmaßnahmen in der Landespolizeidirektion Niederösterreich ab 1. Mai 2026

Büro Öffentlichkeitsarbeit und Landesamt Staatsschutz Extremismusbekämpfung werden mit neuer Führung betraut

Wien (OTS) - 

Ministerialrat Mag. Manuel Scherscher wird ab 1. Mai 2026 mit der Leitung des Büros für Öffentlichkeitsarbeit der Landespolizeidirektion Niederösterreich betraut. Manuel Scherscher ist seit rund 26 Jahren Polizist, absolvierte nebenberuflich ein Jusstudium und leitete zuletzt die Abteilung Betrugs- und Wirtschaftsdelikte im Bundeskriminalamt. Manuel Scherscher verfügt auf Grund seiner zahlreichen von ihm initiierten und umgesetzten Kommunikationsmaßnahmen (z. B. Gemeinsam.Sicher) über umfangreiche Erfahrungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit.

Gleichzeitig wird Hofrat Michael Renghofer, BA MA (bisheriger Leiter des Büros für Öffentlichkeitsarbeit) mit der Leitung des Landesamtes Staatsschutz und Extremismusbekämpfung betraut und unterstützt damit Hofrat Mag. Roland Scherscher, MA, der bereits bisher – zusätzlich zu seiner betrauten Aufgabe als Landespolizeidirektor-Stellvertreter – für diesen Bereich verantwortlich zeichnete.

Michael Renghofer war viele Jahre sowohl im Kriminaldienst, als auch in der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst mit Leitungsfunktionen betraut und verfügt über umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der Extremismusbekämpfung.

Roland Scherscher bleibt weiterhin mit der Funktion des Landespolizeidirektor-Stellvertreters (Geschäftsbereich B) betraut und kann sich nun auf diesen herausfordernden Aufgabenbereich konzentrieren. Er ist seit mehr als 35 Jahren Polizist und kann auf umfangreiche Erfahrungen in verschiedenen Bereichen des Polizeidienstes zurückgreifen.

Hofrat Mag. Johannes Peham, BSC – seit 2022 Landespolizeidirektor-Stellvertreter im Geschäftsbereich B – bleibt weiterhin dem Kabinett des Bundesministers als stellvertretender Kabinettschef dienstzugeteilt.

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Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
[email protected]
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