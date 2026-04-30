6000 Menschen setzen beim Fackelzug der Sozialistischen Jugend Wien ein starkes Zeichen für Frieden

Wien (OTS) -

Der Fackelzug der Sozialistischen Jugend Wien war erneut ein großer Erfolg. Tausende Menschen, darunter zahlreiche Jugendliche, versammelten sich um 20:00 Uhr vor der Oper und zogen gemeinsam durch die Innenstadt. Unter dem Motto „Nieder mit den Waffen – Fackelzug für den Frieden“ wurde ein klares Zeichen gegen Krieg und Aufrüstung gesetzt.

„Kriege sind in unserer Welt längst kein Ausnahmezustand mehr, sie nehmen zu und für Millionen Menschen sind sie grausame Realität. Ob in Gaza, im Iran, in der Ukraine oder anderswo: Die Liste der Kriege wird immer länger, das Leid immer größer. Doch das ist kein Zufall. Diese Kriege haben System. Denn während Menschen sterben, fliehen oder alles verlieren, profitieren einige Wenige: Machthaber, die ihre Macht absichern, und Konzerne, die an Aufrüstung Milliarden verdienen“ , meint Lena Stern, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Wien, bei der Abschlusskundgebung am Rathausplatz.

Der diesjährige Fackelzug steht zudem unter einem besonderen Anlass: Er feiert sein hundertjähriges Jubiläum. Bereits 1926 fand der erste Fackelzug der damaligen Sozialistischen Arbeiterjugend statt. Der hundertjährige Einsatz der Sozialistischen Jugend Wien, die Forderungen junger Menschen auf die Straße zu tragen, war daher auch ein zentrales Thema beim diesjährigen Fackelzug.

„Seit hundert Jahren gehen wir als Sozialistische Jugend auf die Straße, um gegen Ungerechtigkeit, Ausbeutung, Rassismus und Kriege anzukämpfen und um zu zeigen, dass wir uns mit dieser Welt nicht abfinden. Viel zu oft wird über die Köpfe junger Menschen hinweg entschieden, obwohl es unsere Zukunft ist, die auf dem Spiel steht. Wenn wir Nein zu Aufrüstung, Nein zu Krieg und Nein zu einem System sagen, von dem nur wenige profitieren, dann kann das nicht ignoriert werden. Unser Widerstand ist notwendig, heute genauso wie vor hundert Jahren. Genau deshalb werden wir weiter laut sein und für eine Zukunft kämpfen, in der ein gutes Leben für alle möglich ist “, betont Stern.

Fotos finden sich unter folgendem Link: https://www.flickr.com/photos/171306347@N06/albums/72177720333393682/