  • 30.04.2026, 18:15:32
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Kulturstadträtin Kaup-Hasler zum Tod von Georg Baselitz

Wien (OTS) - 

Kaup-Hasler: „Mit dem Tod von Georg Baselitz verliert Europa einen der prägendsten Künstler der Gegenwart – und wir verlieren einen Maler, der mit seinem Werk Perspektiven physisch wie metaphorisch wortwörtlich auf den Kopf stellen konnte.“

Georg Baselitz, geboren als Hans-Georg Kern in Deutschbaselitz in Sachsen, hat aus den Erfahrungen von Zerstörung und Neubeginn nach dem Zweiten Weltkrieg eine unverwechselbare künstlerische Haltung entwickelt. Sein Werk war getragen von der tiefen Überzeugung, dass Kunst nicht ordnen, sondern hinterfragen muss.

International wurde Baselitz seit den 1970er-Jahren mit seinen expressiven, figurativen Gemälden bekannt. Seine auf den Kopf gestellten Motive wurden zu einem Markenzeichen, das weit über die Kunstwelt hinauswirkte.

Österreich war für Georg Baselitz mehr als ein Wirkungsort – es war eine zweite künstlerische Heimat. Als Wahl-Salzburger blieb er der Kulturlandschaft eng verbunden. Noch in diesem Jahr widmet ihm das Museum der Moderne Salzburg eine umfassende Doppelausstellung, die den Bogen von seinen frühen Arbeiten bis hin zum monumentalen Spätwerk spannt – ein eindrucksvolles Zeugnis eines lebenslangen künstlerischen Ringens.

„Mit seinem Abschied verlieren wir einen Künstler, dessen Werk bleiben wird. Meine Gedanken sind bei seiner Familie, Freund*innen und bei allen, die ihn begleitet haben,“ so Kaup-Hasler

Georg Baselitz wurde u.a. ausgezeichnet mit dem Österreichischen Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst.

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Alice Gerlach, BA MSc
Mediensprecherin StRin Mag.a Veronica Kaup-Hasler
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