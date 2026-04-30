Öst. Milchwirtschaftliche Tagung am 28.5. an der Universität für Bodenkultur

Wien (OTS) -

Die diesjährige österreichische milchwirtschaftliche Tagung (ÖMT) findet am 28. 5. an der Universität für Bodenkultur statt. Sie wird in Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt Rotholz, der Universität für Bodenkultur, dem Fördererverein der österreichischen Milchwirtschaft, und dem öst. Milchverband organisiert und gilt als der Treffpunkt der heimischen Milchwirtschaft, vor- und nachgelagerter Sektoren, der Verwaltung und der Wissenschaft, wo aktuelle Themen der Milchwirtschaft aus den Bereichen Technologie, Lebensmittelsicherheit, Lebensmittelrecht, Ernährung, Nachhaltigkeit, Verwaltung, Wissenschaft und Markt diskutiert werden. Bewährt hat sich die gemeinsame Organisation mit dem Milchforum der AMA-Marketing, welches am Tag zuvor ebenfalls in Wien stattfindet, erklärte dazu Johann Költringer vom Milchverband Österreich namens des Organisationskomitees.

Am Programm stehen heuer: SC Dr. Ulrich Herzog vom Gesundheitsministerium zum Thema Tiergesundheitsdienste, Fr. Dr. Egger-Danner von der Rinderzucht Austria zum Forschungsprojekt Ensure, Fr. Dr. Doris Hold vom Fairnessbüro zum Thema Fairness, Florian Faber von der Arge Gentechnikfrei zum Thema Gentechnikfreiheit und Neue Gentechnik, Dr. Manfred Tacker zur Verpackungsverordnung PPWR, Dr. Martin Roggenhofer vom LMTZ Wieselburg zu Herstellungs- und Kennzeichnungsfragen bei angereicherten Lebensmitteln, DI Johann Költringer vom Milchverband zu Exporten und weltweiter Entwicklung der Milchwirtschaft, Dr. Stefan Hörtenhuber von der Universität für Bodenkultur zu ausgewählten Themen der Nachhaltigkeit und Dr. Eva Wagner von der Universität für Bodenkultur zum Thema Vermeidung von Schäden durch Bazillen. Anschließend erfolgen Kurzpräsentationen über aktuelle Forschungsprojekte von Dr. Martin Ladurner zum Thema Cronobakter und Dr. Carola Büchner zum Thema Analytik von Propionsäure, beide von der Univ. für Bodenkultur sowie von Dr. Roman Garsleitner von der BA Rotholz zum Thema Salzbäder.

Mit dem umfangreichen Programm werden aktuelle Forschungsergebnisse und Themen der Milchwirtschaft durch fachkundige Experten präsentiert, ebenfalls bietet die Tagung Möglichkeiten der Vernetzung, des Austausches und Kennenlernens. Die Anmeldung zur Tagung erfolgt über beiliegenden Link der AMA-Marketing.