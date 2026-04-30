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AVISO - Aktuelle Volkshilfe-Studie/Sozialbarometer Pflege bestätigt: Österreicher*innen äußern Sorge über zukünftigen Pflegebedarf

Wien (OTS) - 

Pressegespräch Volkshilfe Studie zu Pflegethemen
Mittwoch, 6.Mai 2025, 9:30 - 10:30 Uhr
Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

Die Volkshilfe Österreich stellt die neuen Ergebnisse einer repräsentativen Studie zum Thema „Pflege“ vor

Das Pflege- und Betreuungsthema stellt die Gesellschaft vor Herausforderung und die anhaltende Teuerung tut ihr Übriges dazu. Wichtiger denn je, dass es auch am „Internationalen Tag der Pflege“ auf der politischen Agenda bleibt. Die Volkshilfe erhebt jährlich in Kooperation mit dem Foresight Institut den Sozialbarometer im Pflegebereich. Hier präsentieren wir die Ergebnisse. Ihre Gesprächspartner*in: - Ewald Sacher, Präsident Volkshilfe Österreich - Teresa Millner-Kurzbauer, Bereichsleitung Pflege & Demenzhilfe Volkshilfe Österreich - Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Wien Wir bitten um Ihre Anmeldung an [email protected]

Datum: 06.05.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia
Bankgasse 8
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Volkshilfe Österreich
Ulrike Schöflinger
Telefon: 067683402247
E-Mail: [email protected]
Website: https://volkshilfe.at

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[Mittwoch, 06.05.2026, 09:30]

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