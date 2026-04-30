- 30.04.2026, 15:55:02
- /
- OTS0202
AVISO - Aktuelle Volkshilfe-Studie/Sozialbarometer Pflege bestätigt: Österreicher*innen äußern Sorge über zukünftigen Pflegebedarf
Pressegespräch Volkshilfe Studie zu Pflegethemen
Mittwoch, 6.Mai 2025, 9:30 - 10:30 Uhr
Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich
Die Volkshilfe Österreich stellt die neuen Ergebnisse einer repräsentativen Studie zum Thema „Pflege“ vor
Das Pflege- und Betreuungsthema stellt die Gesellschaft vor Herausforderung und die anhaltende Teuerung tut ihr Übriges dazu. Wichtiger denn je, dass es auch am „Internationalen Tag der Pflege“ auf der politischen Agenda bleibt. Die Volkshilfe erhebt jährlich in Kooperation mit dem Foresight Institut den Sozialbarometer im Pflegebereich. Hier präsentieren wir die Ergebnisse. Ihre Gesprächspartner*in: - Ewald Sacher, Präsident Volkshilfe Österreich - Teresa Millner-Kurzbauer, Bereichsleitung Pflege & Demenzhilfe Volkshilfe Österreich - Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Wien Wir bitten um Ihre Anmeldung an [email protected]
Datum: 06.05.2026, 09:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Presseclub Concordia
Bankgasse 8
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Volkshilfe Österreich
Ulrike Schöflinger
Telefon: 067683402247
E-Mail: [email protected]
Website: https://volkshilfe.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VHO