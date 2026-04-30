50 Jahre Bäuerinnen Niederösterreich: Wanderausstellung derzeit im Landhaus St. Pölten

St. Pölten (OTS) -

Anlässlich des Jubiläums „50 Jahre Bäuerinnen Niederösterreich – wo Gemeinschaft wurzelt und Zukunft wächst“ ist die Wanderausstellung der Bäuerinnen NÖ derzeit im Landhaus St. Pölten zu sehen. Die Ausstellung macht unter anderem die enge Verbindung zwischen den Bäuerinnenvereinen und dem Land Niederösterreich sichtbar.

Die Wanderausstellung zeichnet die Entwicklung der Bäuerinnenorganisation von ihren Anfängen über zentrale Meilensteine bis hin zu aktuellen Projekten, Schwerpunkten und Netzwerkpartnern nach. Sie ist Teil der landesweiten Jubiläumsaktivitäten und ist im Laufe des Jahres bei zahlreichen Veranstaltungen und Jubiläumsfeiern in ganz Niederösterreich zu sehen.

Starke Partnerschaft zwischen Land NÖ und Bäuerinnenorganisation

Landesbäuerin Irene Neumann-Hartberger betont die Bedeutung des gemeinsamen Wirkens: „Diese Ausstellung zeigt eindrucksvoll, wofür die Bäuerinnen Niederösterreich seit fünf Jahrzehnten stehen: für Gemeinschaft, Weiterentwicklung und eine starke Stimme der Frauen im ländlichen Raum und in der Landwirtschaft – getragen von einer verlässlichen Partnerschaft mit dem Land Niederösterreich.“

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner unterstreicht den Stellenwert der Organisation: „Die Bäuerinnen Niederösterreich verbinden Tradition mit Verantwortung für die Zukunft. Ihr Engagement prägt unser Bundesland – gesellschaftlich, wirtschaftlich und im täglichen Miteinander im ländlichen Raum.“

Auch Christine Habertheuer, Geschäftsführerin der Bäuerinnen NÖ, verweist auf die inhaltliche Breite der Ausstellung: „Die Ausstellung spannt den Bogen von der Gründung über politische Erfolge bis hin zu aktuellen Schwerpunkten und Zukunftsthemen – und macht sichtbar, wie vielseitig und wirksam die Arbeit der Bäuerinnen heute ist.“

Von der Geschichte zur Zukunft – mit Blick auf das Internationale Jahr der Bäuerin 2026

Was 1976 mit der Gründung der ARGE Bäuerinnen begann, ist heute eine landesweite Organisation mit rund 350 Vereinen und mehr als 43.000 vernetzten Frauen. Die Wurzeln reichen bis in die 1960er- und 70er-Jahre zurück, als engagierte Frauen begannen, sich für Bildung, Selbstbewusstsein und Mitsprache starkzumachen. Meilensteine wie Mutterschutz, Bäuerinnenpension und die Anerkennung von Kindererziehungszeiten stehen beispielhaft für den nachhaltigen Erfolg dieses Engagements.

Heute bilden 21 Bezirksvereine, 59 Gebietsvereine und rund 270 Gemeindevereine ein starkes Netzwerk. Mehr als 1.800 Veranstaltungen jährlich, Bildungsangebote wie der ZAMm-Lehrgang, Schulaktionstage mit über 103.000 erreichten Kindern sowie Initiativen wie „Lebensqualität Bauernhof“, das Sorgentelefon oder die Charta für partnerschaftliche Interessenvertretung unterstreichen die gesellschaftliche Relevanz und Aktualität der Bäuerinnenarbeit. Der Verein ist für alle Bäuerinnen und Frauen im ländlichen Raum offen.

4-Punkte-Plan zum Internationalen Jahr der Bäuerin 2026

Mit dem Jubiläumsjahr richtet sich der Blick bewusst nach vorne: Das Internationale Jahr der Bäuerin 2026 setzt einen zentralen Zukunftsschwerpunkt. Es rückt die Leistungen von Frauen in der Landwirtschaft international in den Fokus und ist zugleich Anlass für konkrete Verbesserungen. Die österreichische Bäuerinnenorganisation hat dazu einen 4 Punkte Plan formuliert: die Stärkung der finanziellen und rechtlichen Absicherung zur Vermeidung von Altersarmut, eine gendersensible Förder- und Wirtschaftspolitik, die Absicherung von Gesundheit und Care Arbeit sowie den konsequenten Ausbau von Gleichstellung und paritätischer Repräsentanz in agrarischen Gremien. Damit unterstreichen die Bäuerinnen Niederösterreich ihr Ziel, Frauen zu stärken, Mitbestimmung zu fördern und Zukunft aktiv zu gestalten.

Jubiläum sichtbar – im Landhaus und online

Die Wanderausstellung „50 Jahre Bäuerinnen Niederösterreich“ umfasst 14 Themenbereiche – von der Gründungszeit über erreichte Meilensteine und aktuelle Projekte bis hin zum Internationalen Jahr der Bäuerin 2026. Die Ausstellung ist im Landhaus St. Pölten frei zugänglich und bis 22. Mai zu sehen.

50 Jahre Bäuerinnen Niederösterreich stehen für eine Erfolgsgeschichte – und für eine starke Zukunft der Frauen im ländlichen Raum.

Alle Plakate sowie weiterführende Informationen zum Jubiläumsjahr finden sich auch online unter www.baeuerinnen-noe.at/jubilaeum

Über „Die Bäuerinnen Niederösterreich“

„Die Bäuerinnen Niederösterreich“ ist der Dachverein der 350 Bäuerinnen-Vereine. Rund 43.000 Bäuerinnen und Frauen aus dem ländlichen Raum engagieren sich für den inneragrarischen Interessensausgleich, den Dialog innerhalb der Gesellschaft und die Stärkung der Frauen, um ihre Potentiale für die gemeinsame Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft und des ländlichen Raumes nutzen zu können. All das setzt eine gut funktionierende Gemeinschaft voraus, die von den Bäuerinnen bewusst gepflegt wird. Mit rund 1.800 Veranstaltungen und 40.000 Teilnehmer:innen im Jahr zählen die Bäuerinnen-Vereine zu den aktivsten in Niederösterreich.

Nähere Infos zum Verein finden Sie unter