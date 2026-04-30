  • 30.04.2026, 15:16:04
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Resident Evil

Ab 17. September 2026 im Kino

Austin Abrams in Constantin Films and Columbia Pictures RESIDENT EVIL, Regie Zach Cregger. // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/12946 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
München (OTS) - 

RESIDENT EVIL ist zurück: Mit der Neuinterpretation des Kult-Franchise liefert Regisseur Zach Cregger (BARBARIAN, WEAPONS) einen Horrortrip, der unter die Haut geht - und dort bleibt. Constantin Film, die den Film auch produziert hat, bringt RESIDENT EVIL am 17. September in die Kinos.

Jetzt gibt es einen ersten Trailer: https://youtu.be/sRtJm2T6NEk

Der Kurierfahrer Bryan (Austin Abrams) nimmt einen scheinbar harmlosen Auftrag an: die Lieferung eines biomedizinischen Pakets. Was wie ein gewöhnlicher Arbeitstag beginnt, wird zur Hölle auf Erden. Eine Nacht, kein Ausweg - und ein Horror, der alles verschlingt.

Mit seinen Filmen hat Cregger bereits bewiesen, dass er Horror anders denkt als alle anderen. RESIDENT EVIL verspricht ein Kinoerlebnis, das man so noch nie gesehen hat.

Zach Cregger inszeniert RESIDENT EVIL nach seinem Drehbuch, das er gemeinsam mit Shay Hatten (JOHN WICK: KAPITEL 4, "Army of the Dead") geschrieben hat. In den Hauptrollen spielen Austin Abrams (WEAPONS), Paul Walter Hauser (SPRINGSTEEN: DELIVER ME FROM NOWHERE), Zach Cherry (FALLOUT, "Severance"), Kali Reis (MERCY, "True Detective") und Johnno Wilson (GRAPEFRUIT).

RESIDENT EVIL ist eine Produktion der Constantin Film mit Vertigo Pictures, Playstation Productions, Columbia Pictures und Davis Films. Produzent*innen sind Robert Kulzer, Zach Cregger, Roy Lee, Miri Yoon, David Minkowski, Carter Swan und Asad Qizilbash. Executive Producer sind Oliver Berben, Victor Hadida, Richard Wright und Robert Bernacchi.

Kinostart: 17. September 2026 im Verleih der Constantin Film

Darsteller*innen: Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry, Kali Reis, Johnno Wilson u. a.

Regie: Zach Cregger

Drehbuch: Zach Cregger & Shay Hatten

Produzent*innen: Robert Kulzer, Zach Cregger, Roy Lee, Miri Yoon, Carter Swan, Asad Qizilbash

Executive Producer: Oliver Berben, Victor Hadida, Richard Wright, Robert Bernacchi

Pressematerial steht zum Download bereit unter: https://presse.constantin.film/

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